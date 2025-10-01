PODCAST CANLI YAYIN

Mersin merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 59 şüpheli yakalandı!

Yasa dışı bahis suçuna yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya NSosyal hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Mersin merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 59 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı bahis suçuna yönelik operasyonlarda 59 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Mersin merkezli 6 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 59 şüphelinin yakalandığını belirtti.

22 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ!

Şüphelilerden 34'ünün tutuklandığını, 25'i hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"9 aylık hesap hareketlerinde 22 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu belirlenen şüphelilerin, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri tespit edilmesi üzerine, Mersin merkezli Sivas, Bursa, İstanbul, Adana ve Manisa'da operasyonlar düzenlendi. Mersin Valimizi, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, Mersin İl Jandarma Komutanımızı ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum."

