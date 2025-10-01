PODCAST
Mersin merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 59 şüpheli yakalandı!
Giriş Tarihi: 01 Ekim 2025 08:54
Yasa dışı bahis suçuna yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya NSosyal hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Mersin merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 59 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
CANLI YAYIN