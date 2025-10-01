İnsanlık Ayakta: Soykırım şebekesinin Sumud Filosu’na hukuka aykırı kuşatması dünyayı ayağa kaldırdı! Onlarca ülkede binlerce kişi sokaklara çıktı...

Soykırımcı İsrail ordusunun, Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalışan Küresel Sumud Filosu'na yönelik askeri müdahalesi, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Avrupa'nın birçok ülkesinde halk sokaklara çıkarak saldırıyı protesto etti. İtalya'da ise sendikalar, 3 Ekim'de ülke genelinde greve gitme kararı aldı.
Terör devleti İsrail'in saldırısı, akşam saatlerinde İtalya genelinde binlerce kişiyi sokaklara döktü. Roma, Milano, Napoli, Torino ve Cenova gibi kentlerde düzenlenen gösterilerde soykırımcı İsrail protesto edildi.
Roma'daki Termini Garı'nda toplanan kalabalık, "Her şeyi durduralım" sloganları eşliğinde başbakanlık binasına yürüdü. Napoli'de ise protestocular, tren istasyonunda peronlarda oturma eylemi gerçekleştirdi.
İTALYA'DA SENDİKALARDAN FİLOYA DESTEK: 3 EKİM'DE GENEL GREV
Soykırım şebekesinin filodaki bazı gemileri durdurması ve aktivistleri alıkoyması, İtalya'da hem toplumdan hem de sendikalardan güçlü tepkilerle karşılandı. Ülkenin en büyük işçi örgütlerinden biri olan İtalya Genel İş Konfederasyonu (CGIL), saldırıyı kınamak ve Gazze halkıyla dayanışma göstermek amacıyla 3 Ekim Cuma günü genel grev çağrısı yaptı.