İnsanlık Ayakta: Soykırım şebekesinin Sumud Filosu’na hukuka aykırı kuşatması dünyayı ayağa kaldırdı! Onlarca ülkede binlerce kişi sokaklara çıktı...

Katil İsrail’in Sumud Filosu’na yönelik hukuksuz ablukası ve tacizleri dünya genelinde öfkeyle karşılandı. Onlarca ülkede binlerce kişi, Küresel Sumud Filosu için sokaklara çıktı. Türkiye, Almanya, Fransa ve İspanya’nın ardından İtalya’da da halk protesto için sokağa çıktı. İtalya'da işçi sendikaları, İsrail’in saldırılarını kınamak amacıyla 3 Ekim’de genel grev yapacağını duyurdu.

Soykırımcı İsrail ordusunun, Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalışan Küresel Sumud Filosu'na yönelik askeri müdahalesi, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Avrupa'nın birçok ülkesinde halk sokaklara çıkarak saldırıyı protesto etti. İtalya'da ise sendikalar, 3 Ekim'de ülke genelinde greve gitme kararı aldı.

Terör devleti İsrail'in saldırısı, akşam saatlerinde İtalya genelinde binlerce kişiyi sokaklara döktü. Roma, Milano, Napoli, Torino ve Cenova gibi kentlerde düzenlenen gösterilerde soykırımcı İsrail protesto edildi.

Roma'daki Termini Garı'nda toplanan kalabalık, "Her şeyi durduralım" sloganları eşliğinde başbakanlık binasına yürüdü. Napoli'de ise protestocular, tren istasyonunda peronlarda oturma eylemi gerçekleştirdi.

İTALYA'DA SENDİKALARDAN FİLOYA DESTEK: 3 EKİM'DE GENEL GREV

Soykırım şebekesinin filodaki bazı gemileri durdurması ve aktivistleri alıkoyması, İtalya'da hem toplumdan hem de sendikalardan güçlü tepkilerle karşılandı. Ülkenin en büyük işçi örgütlerinden biri olan İtalya Genel İş Konfederasyonu (CGIL), saldırıyı kınamak ve Gazze halkıyla dayanışma göstermek amacıyla 3 Ekim Cuma günü genel grev çağrısı yaptı.

CGIL tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sivil teknelere, içinde İtalyan vatandaşlarının da yer aldığı gemilere yönelik saldırı son derece vahimdir. Bu yalnızca masum insanlara karşı işlenmiş bir suç değil, aynı zamanda İtalyan devletinin, vatandaşlarını uluslararası sularda koruyamaması anlamına gelir ve anayasal düzene karşı da bir ihlaldir."

Genel grev kararına CGIL'in yanı sıra FIOM (Metal İşçileri Sendikası) ve USB sendikası da destek vereceklerini açıkladı.

Öte yandan ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından yapılan saldırılar, İstanbul'da da protesto edildi.

Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi önünde bir araya gelen Anadolu Gençlik Derneği (AGD), İslami Dayanışma Platformu ile çok sayıda sivil toplum kuruluşunun (STK) üyeleri, "Rotamız Gazze, Yükümüz Umut", "Hamas Eğilmez, Gazze Yenilmez", "İsrail Gazze'yi Değil İnsanlığı Katlediyor" yazılı pankartlar açtı.

Katılımcılar, "Gazze'ye Selam Direnişe Devam" sloganı eşliğinde Beşiktaş'taki İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önüne kadar yürüdü

Ellerinde Kelime-i Tevhid yazılı bayrak ile Filistin bayrağı taşıyan gruptakiler, sık sık tekbir getirdi.

Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkan Yardımcısı Emrullah Demir, burada yaptığı açıklamada, Gazze için ellerinden gelen ne varsa bunun yolunu aradıklarını, Küresel Sumud Filosu'nun da "Ne yapabiliriz?" diye soran insanların cevabı olarak ortaya çıktığını belirtti.

Bu filonun içerisinde tek sermayesi kendi hayatı olan insanların olduğunu aktaran Demir, "Gazze'de tüm kırmızı çizgiler çiğneniyor, maalesef İslam ülkelerinin liderleri gerekeni yapmadığı için sivil organizasyonlarla Gazze'nin üzerine yürünmek zorunda kalınıyor." ifadelerini kullandı.

Protesto gösterisi sırasında Sumud Filosu'ndaki bir Türk vatandaşı ile canlı telefon bağlantısı gerçekleştirildi. Türk aktivist, İsrail'e 100 mil kadar yaklaştıklarını belirterek, dua ve destek istedi

Öte yandan, ABD'nin Sarıyer'deki İstanbul Başkonsolosluğu önünde de vatandaşlar toplandı.

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan gruptakiler "Nehirden Denize Özgür Filistin", "Ülkemde Siyonist İstemiyorum" sloganları attı.

Her iki konsolosluk binası önünde de protestolar devam ediyor.

