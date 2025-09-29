PODCAST CANLI YAYIN

Suç örgütü lideri Barış Boyun'un ölüm talimatları ses kayıtlarına takıldı! İtalya-Türkiye iş birliği ile saldırılar önlendi

İtalya’da ev hapsindeyken 90 gün boyunca ortam dinlemesine takılan suç örgütü lideri Barış Boyun’un ses kayıtları deşifre oldu. Boyun’un ölüm talimatlarının İtalya tarafından Türk soruşturma birimlerine anlık iletilmesiyle 4 silahlı ve bombalı saldırı engellendi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Suç örgütü lideri Barış Boyun'un ölüm talimatları ses kayıtlarına takıldı! İtalya-Türkiye iş birliği ile saldırılar önlendi

İtalya'nın Milano kehtinde cezaevinde tutuklu bulunan Barış Boyun Silahlı Suç Örgütü elebaşı Barış Boyun'la ilgili İtalya Adalet Bakanlığı yetkililerinin İstanbul'a gelerek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı heyetiyle geçtiğimiz 17 Ocak'ta gerçekleştirdikleri toplantının ayrıntılarına ulaşıldı. 4 saatlik kapalı kapılar ardında gerçekleşen görüşmeye, Türk heyetinden İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fatih Dönmez, Boyun'a yönelik soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hasan Ceyhun'un da aralarında olduğu 6 kişi katıldı. İtalyan heyetinden ise Milano Başsavcı Vekili Bruna Albertini, Catanzaro Savcısı Paolo Sirleo, Milano ve Catanzaro Savcılığı'ndan Nicola Lelario, hazır bulundu. Görüşme saat 14.00'da başlayıp 18.00'da sona erdi.

Takvim Foto Arşiv Takvim Foto Arşiv

KAYITLAR 2 TELABAYTLIK HARDDİSKTE
İtalyan heyet, Türk heyetinin istediği Barış Boyun'un İtalya Viterbo'da ev hapsindeyken 90 gün boyunca yapılan ortam dinlemesine ilişkin ses kayıtlarını da bu toplantıda Türk heyete teslim etti. Boyun, Türkiye'de bulunan örgüt üyelerine, Facetime, Whatsapp, Instagram ve Telegram üzerinden yaptığı binlerce telefon görüşmeleriyle talimatlar yağdırarak örgütü yönetmeye devam ediyordu. İşte bu döneme ait ortam dinlemelerinin ses kayıtlarını içeren NT...X seri numaralı 2 terabaytlık sabit diski, Türk heyetine sunuldu. Boyun'un İtalya'daki evinden 90 gün boyunca evde yaptığı özellikle karşı tarafın da sesinin kayıt altına alındığı Facetime, Instagram, Telegram, Whatsapp telefon görüşmeleri tek tek çözülmeye başlandı. Yaklaşık 30 bin ses kaydı olduğu ve 10 bin sayfa tutacağı tahmin edilen kayıtlardan bugüne kadar 600 sayfalık bir kısmının deşifre edildiği, deşifre çalışmalarına devam ettiği öğrenildi. Kayıtların çözümüyle Barış Boyun Silahlı Suç Örgütünün tüm bağlantıları çıkarılacak. Savcılığın kayıtları deşifre etmesiyle birlikte, örgüte yeni operasyonlar yapılarak çökertilmesi amaçlanıyor.

İtalyadaki asırlık Macchina di Santa Rosa festivaline Barış Boyun engeli! Polis güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardıİtalyadaki asırlık Macchina di Santa Rosa festivaline Barış Boyun engeli! Polis güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı

4 SALDIRI ENGELLENDİ
İtalyan soruşturma birimlerinin yaptığı anlık bilgilendirmeler sayesinde, Saralların Çerkezköy'deki fabrikasına yönelik saldırısı girişimi, Ali Uğur Uzun, ünlü kebapçı Nusret Gökçe ve Sakarya'da Ali Kaplan ve kardeşine yönelik silahlı saldırı girişimleri engellendi. Hem Türk hem de İtalyan soruşturma birimleri, bu süreçte İtalya- Türkiye arası mekik dokudu. İlk engellenen cinayet girişimi, geçtiğimiz yıl 21 Mart günü yaşandı. Sarallar'a ait olduğu iddia edilen Çerkezköy'deki Kurtoğlu Alüminyum fabrikası ve fabrikanın arkasında bulunan Burhanettin Saral'ın sauna ve spor salonu da bulunan evine motosikletli şahıslar tarafından silahlı saldırı planladı. İtalyanların anlık bildirimleriyle, saldırı gerçekleşmeden şüpheliler LAW silahı, kalaşnikof ve el bombalarıyla yakalandı. İki şüpheli itirafçı oldu.

Barış Boyun (AJANSLAR)Barış Boyun (AJANSLAR)

"KAÇIN VE ARACI YAKIN"
İtalyan birimleri yaptıkları dinlemelerle, 17 Nisan 2024'te Boyun'un 'Ersin' isimli kişinin intikamını almak için Sakarya'da bulunan Sarallar'a yakınlığıyla bilinen Ali Kaplan ve kardeşine yönelik saldırı talimatı verdiğini saptadı. Hemen Türk soruşturma birimlerine bildirimde bulunuldu. Saldırı için görevlendirdiği 3 kişiden biri olan Harun Akgün'e ise en geç 25-26 Nisan tarihinde eylemi gerçekleştirmesini söyledi. Ancak İtalyan birimlerin yaptığı anlık bildirimlerle 13 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Boyun'un tetikçilere, "Sakarya'dan kaçmak için araç ayarlayın. Silahların olduğu aracı da yakın" talimatını verdiği saptandı.

Kurtoğlu Fabrika (Ekran görüntüsü)Kurtoğlu Fabrika (Ekran görüntüsü)

AMBULANSLI SALDIRI PLANLADI
Çerkezköy'deki saldırısı deşifre olan Boyun, Sarallar'a bağlı Ali Uğur Uzun'u öldürmek için yeni arayışlara girdi. Dinlemelere göre Boyun, 22 Mayıs 2024 günü Uzun'a yönelik uzun namlulu silahlarla saldırı planladı. Eylem için bir ambulans içerisinde 6 şahıs tarafından Uzun'un İstanbul Göktürk'teki bahçeli evine yönelik saldırıda bulunulacaktı. İtalyanların bildirdiği bilgiler doğrultusunda aynı gün harekete geçildi. Uzun'un evine yönelik keşif faaliyeti yapan Ali Yaş gözaltına alındı. Boyun'un, Yaş'a Telegram üzerinden, "Sana bir adres vereceğim. Orada Gürcistan plakalı araç var mı? Gidip kontrol edebilir misin?" dediği saptandı. Yaş, tutuklandı. Cinayet teşebbüsü İtalyan birimlerin anlık bildirimiyle engellendi.

Barış Boyun Çetesi gözaltı (AJANSLAR)Barış Boyun Çetesi gözaltı (AJANSLAR)

"FABRİKAYI HAVAYA UÇURACAĞIM"
Boyun'un "Ghettoman1453" isimli icloud hesabından şüpheli Ali Keleş'e, "Sen bu arkadaşlara sahip çık. Fabrikaya yapacakları iş bitirdikten sonra gerisi seni ilgilendirmez. Bu fabrika sahipleri Sarallar. Sarallar, Yunanistan'da 6 kardeşimizi öldürttü. Biz de bunlardan intikamımızı alacağız" dediği belirlendi.

Ali Keleş (Sabah)Ali Keleş (Sabah)

Sabah'ta yer alan habere göre, Boyun, yine bu saldırıyla ilgili yaptığı telefon görüşmelerinde, "Bana 1 hafta verin, büyük hazırlıklar yapıyorum. Tüm Türkiye bunu konuşacak. Fabrikayı havaya uçuracağım. Fabrika kapısının üzerine 'Kapıyı çalanların kapısını çalıyoruz' yazdıracağım" ifadelerini kullanıyor. Eylemin başarısız olmasından sonra ise, "O kaleyi onun başına yıkacağım. Polis olmasaydı dün gece işi bitirmiş olacaktık. Bundan sonra durmayacağım. Herkes dikkatli olsun" dediği belirlendi.

Operasyonda ele geçirilen mühimmat (AJANSLAR)Operasyonda ele geçirilen mühimmat (AJANSLAR)

500 ÖRGÜT ÜYESİ TUTUKLU
Barış Boyun Silahlı Suç Örgütü'ne yönelik bugüne kadar toplam 6 iddianame düzenlendi. 1000 şüpheli hakkında dava açılırken toplam 500 örgüt üyesi ve yöneticisi tutuklu durumda bulunuyor. Bu ses kayıtlarının, Barış Boyun Silahlı Suç Örgütü'ne yönelik hazırlanan, 160'sı tutuklu 306 şüpheli, 167 müştekinin yer aldığı yaklaşık bin 100 sayfalık yeni iddianamenin çatısını oluşturduğu öğrenildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Turgay Ciner hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararı! Ciner Grup'un sahip olduğu Park Holding dahil birçok şirkete kayyım atandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Masada ABD ziyareti, Terörsüz Türkiye, Gazze var
Türk Telekom
Suç örgütü lideri Barış Boyun'un ölüm talimatları ses kayıtlarına takıldı! İtalya-Türkiye iş birliği ile saldırılar önlendi
SON DAKİKA: Şiddetli yağmur fırtınası geliyor! Meteoroloji 17 ile sarı kod verdi, İstanbul’da şakır şakır yağmur o saatlerde zirve yapacak
Enerjide köklü değişiklik! İki haftada 12 anlaşma! Türkiye'den küresel LNG hamlesi
Sağlık Bakanı Memişoğlu duyurdu: 18 bin yeni sağlık personeli alınacak
Asrın felaketinde yaralar sarılıyor... Tarihin en büyük inşa seferbeliğinde son aşamaya gelindi... 3 ay içinde 150 bin konut!
CHP'li Muhittin Böcek'in rüşvet çarkı deşifre! Kendi tehdit etti oğlu siyah poşetlerle milyonlar kaldırdı | Bomba "Muharrem İnce" itirafı
"Kata o alçağı sokmadık" sözleri sonrası Gürsel Tekin Ali Mahir Başarır'ı yaylım ateşine tuttu! "Ağzınızdan dökülenler lağım olmuş!" | CHP'de kriz derinleşiyor...
SGK’nın rapor faturası: 8 ayda 30 milyar TL
ABD'de kiliseye silahlı saldırı: Çok sayıda kişi yaralandı, saldırgan etkisiz hale getirildi | ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama
Kanarya geri döndü! Fenerbahçe - Antalyaspor: 2-0 | MAÇ SONUCU
Servis şoförü Binali Aslan'ın katilleri öldürüldü! İçişleri Bakanlığı duyurdu: MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
Trabzonspor'un yeni yıldızı performansıyla taraftarı büyüledi! Oulai şov yaptı
ABD'nin "Gazze ateşkes planı"nın detayları ortaya çıktı! Soykırımcı Netanyahu'nun önündeki iki seçenek
"Kim Milyoner Olmak İster?"de heyecan dolu anlar: Yarışmacı iki şık arasında kaldı! O soruda risk aldı mı?
Son dakika: Kütahya Simav'daki 5.4'lük depremin ardından uzman isimlerden ilk yorum: Asıl tehlike Simav fayı üzerinde
Emekli promosyonunda %17 ZAM etkisi! 16.881-19.00 TL arası maaş alan SSK ve Bağ-Kur’luların ek ödeme hesapları güncellenecek
YPG hem mutabakata uymuyor hem sabır taşını zorluyor! Elebaşı İlham Ahmed'in ağzındaki bakla... "Abdi Savunma Bakanı olsun"