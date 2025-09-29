Suç örgütü lideri Barış Boyun'un ölüm talimatları ses kayıtlarına takıldı! İtalya-Türkiye iş birliği ile saldırılar önlendi

İtalya'nın Milano kehtinde cezaevinde tutuklu bulunan Barış Boyun Silahlı Suç Örgütü elebaşı Barış Boyun'la ilgili İtalya Adalet Bakanlığı yetkililerinin İstanbul'a gelerek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı heyetiyle geçtiğimiz 17 Ocak'ta gerçekleştirdikleri toplantının ayrıntılarına ulaşıldı. 4 saatlik kapalı kapılar ardında gerçekleşen görüşmeye, Türk heyetinden İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fatih Dönmez, Boyun'a yönelik soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hasan Ceyhun'un da aralarında olduğu 6 kişi katıldı. İtalyan heyetinden ise Milano Başsavcı Vekili Bruna Albertini, Catanzaro Savcısı Paolo Sirleo, Milano ve Catanzaro Savcılığı'ndan Nicola Lelario, hazır bulundu. Görüşme saat 14.00'da başlayıp 18.00'da sona erdi.
KAYITLAR 2 TELABAYTLIK HARDDİSKTE
İtalyan heyet, Türk heyetinin istediği Barış Boyun'un İtalya Viterbo'da ev hapsindeyken 90 gün boyunca yapılan ortam dinlemesine ilişkin ses kayıtlarını da bu toplantıda Türk heyete teslim etti. Boyun, Türkiye'de bulunan örgüt üyelerine, Facetime, Whatsapp, Instagram ve Telegram üzerinden yaptığı binlerce telefon görüşmeleriyle talimatlar yağdırarak örgütü yönetmeye devam ediyordu. İşte bu döneme ait ortam dinlemelerinin ses kayıtlarını içeren NT...X seri numaralı 2 terabaytlık sabit diski, Türk heyetine sunuldu. Boyun'un İtalya'daki evinden 90 gün boyunca evde yaptığı özellikle karşı tarafın da sesinin kayıt altına alındığı Facetime, Instagram, Telegram, Whatsapp telefon görüşmeleri tek tek çözülmeye başlandı. Yaklaşık 30 bin ses kaydı olduğu ve 10 bin sayfa tutacağı tahmin edilen kayıtlardan bugüne kadar 600 sayfalık bir kısmının deşifre edildiği, deşifre çalışmalarına devam ettiği öğrenildi. Kayıtların çözümüyle Barış Boyun Silahlı Suç Örgütünün tüm bağlantıları çıkarılacak. Savcılığın kayıtları deşifre etmesiyle birlikte, örgüte yeni operasyonlar yapılarak çökertilmesi amaçlanıyor.
4 SALDIRI ENGELLENDİ
İtalyan soruşturma birimlerinin yaptığı anlık bilgilendirmeler sayesinde, Saralların Çerkezköy'deki fabrikasına yönelik saldırısı girişimi, Ali Uğur Uzun, ünlü kebapçı Nusret Gökçe ve Sakarya'da Ali Kaplan ve kardeşine yönelik silahlı saldırı girişimleri engellendi. Hem Türk hem de İtalyan soruşturma birimleri, bu süreçte İtalya- Türkiye arası mekik dokudu. İlk engellenen cinayet girişimi, geçtiğimiz yıl 21 Mart günü yaşandı. Sarallar'a ait olduğu iddia edilen Çerkezköy'deki Kurtoğlu Alüminyum fabrikası ve fabrikanın arkasında bulunan Burhanettin Saral'ın sauna ve spor salonu da bulunan evine motosikletli şahıslar tarafından silahlı saldırı planladı. İtalyanların anlık bildirimleriyle, saldırı gerçekleşmeden şüpheliler LAW silahı, kalaşnikof ve el bombalarıyla yakalandı. İki şüpheli itirafçı oldu.