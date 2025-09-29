Suç örgütü lideri Barış Boyun'un ölüm talimatları ses kayıtlarına takıldı! İtalya-Türkiye iş birliği ile saldırılar önlendi

Barış Boyun (AJANSLAR) "KAÇIN VE ARACI YAKIN"

İtalyan birimleri yaptıkları dinlemelerle, 17 Nisan 2024'te Boyun'un 'Ersin' isimli kişinin intikamını almak için Sakarya'da bulunan Sarallar'a yakınlığıyla bilinen Ali Kaplan ve kardeşine yönelik saldırı talimatı verdiğini saptadı. Hemen Türk soruşturma birimlerine bildirimde bulunuldu. Saldırı için görevlendirdiği 3 kişiden biri olan Harun Akgün'e ise en geç 25-26 Nisan tarihinde eylemi gerçekleştirmesini söyledi. Ancak İtalyan birimlerin yaptığı anlık bildirimlerle 13 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Boyun'un tetikçilere, "Sakarya'dan kaçmak için araç ayarlayın. Silahların olduğu aracı da yakın" talimatını verdiği saptandı.

Kurtoğlu Fabrika (Ekran görüntüsü) AMBULANSLI SALDIRI PLANLADI

Çerkezköy'deki saldırısı deşifre olan Boyun, Sarallar'a bağlı Ali Uğur Uzun'u öldürmek için yeni arayışlara girdi. Dinlemelere göre Boyun, 22 Mayıs 2024 günü Uzun'a yönelik uzun namlulu silahlarla saldırı planladı. Eylem için bir ambulans içerisinde 6 şahıs tarafından Uzun'un İstanbul Göktürk'teki bahçeli evine yönelik saldırıda bulunulacaktı. İtalyanların bildirdiği bilgiler doğrultusunda aynı gün harekete geçildi. Uzun'un evine yönelik keşif faaliyeti yapan Ali Yaş gözaltına alındı. Boyun'un, Yaş'a Telegram üzerinden, "Sana bir adres vereceğim. Orada Gürcistan plakalı araç var mı? Gidip kontrol edebilir misin?" dediği saptandı. Yaş, tutuklandı. Cinayet teşebbüsü İtalyan birimlerin anlık bildirimiyle engellendi.

Barış Boyun Çetesi gözaltı (AJANSLAR) "FABRİKAYI HAVAYA UÇURACAĞIM"

Boyun'un "Ghettoman1453" isimli icloud hesabından şüpheli Ali Keleş'e, "Sen bu arkadaşlara sahip çık. Fabrikaya yapacakları iş bitirdikten sonra gerisi seni ilgilendirmez. Bu fabrika sahipleri Sarallar. Sarallar, Yunanistan'da 6 kardeşimizi öldürttü. Biz de bunlardan intikamımızı alacağız" dediği belirlendi.