İnegöl'de husumetli gruplar çatıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Ağır yaralanan 25 yaşındaki Ahmet Kılıçaslan hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından hastanede tarafların yakınları arasında da kavga çıktı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Husumetli olan iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü, taraflar birbirine tabancayla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Ahmet Kılıçaslan (25), Fırat D. (20) ile Samet S. (21) yaralandı. Özel araçla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Ahmet Kılıçaslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatılıldı. Kavgayı duyarak hastaneye gelen tarafların yakınları arasında da kavga çıktı.

