Türk işletme sahibi İsraillileri kovdu

Terörist devlet İsrail her yerden kovuluyor. İspanya, Fransa ve İtalya gibi ülkeleri ziyaret eden İsrailliler, restoranlardan dışarı çıkartılıyordu. Bunlara son örnek Tayland'dan geldi. Tayland'da Türk restoranına giren 4 yahudi, haklı tepki sonrasında kaçmak zorunda kaldı. Türk patron, "Çıkın dükkânımdan çocuk katilleri. Kahrolası teröristler. Filistin özgür kalacak. Bedel ödeyeceksiniz" dedi ve İsrailli Yahudileri kapı dışarı etti. Sosyal medyada büyük destek bulan Türk vatandaşına övgüler yağdı.