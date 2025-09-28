PODCAST CANLI YAYIN

Turgay Ciner hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararı! Ciner Grup'un sahip olduğu Park Holding dahil birçok şirkete kayyım atandı

Son dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding soruşturması sürecinde Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can'ın tutuklanmasının ardından yurtdışında bulunan Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkardı. Ciner’in sahip olduğu medya kuruluşları ile Park Holding’e bağlı şirketler TMSF’ye devredildi. 10 şüpheli hakkında eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve elkoyma işlemi tatbik edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, "Can Holding" yetkilileriyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve kurulan örgüte üye olma, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama ve nitelikli dolandırıcılık suçları yönünden inceleme başlattı.

Soruşturma kapsamında Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can tutuklanırken, Habertürk ve Show TV'nin eski sahibi Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Turgay Ciner'e yönelik başlatılan soruşturmanın detaylarını paylaştı.

Başsavcılığın açıklamasında, Turgay Ciner'in sahibi olduğu ve CİNER Grubu çatısı altında faaliyet gösteren CİNER Medya TV Hizmetleri A.Ş, Show Televizyon Yayıncılık A.Ş, Habertürk Gazetecilik A.Ş, HT Spor Televizyon Yayıncılık A.Ş, C Görsel Yayınları A.Ş, Kanal 1 Görsel Televizyon Prodüksiyon A.Ş, CİNER Dijital Yayın Hizmetleri A.Ş, Boğaziçi Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş ve C Yapım Filmcilik Prodüksiyon A.Ş isimli medya kuruluşlarını satın aldığını beyan ettiği kaydedildi.

Başsavcılık, "söz konusu satın alma ve devir işlemlerinde örgüt faaliyeti kapsamında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamaya yönelik kuvvetli şüphe ve tespitlerin bulunduğu anlaşılmıştır" diyerek, yurtdışında bulunan Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

BİRÇOK ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

Turgay Ciner'in sahibi ve yetkilisi olduğu CİNER Grup'a ait Park Holding A.Ş. ile bu holdinge bağlı AFC İthalat İhracat Turizm A.Ş, Zeyfa İthalat İhracat A.Ş ve Silopi Elektrik Üretim A.Ş isimli şirketlere de İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından TMSF yönetim kayyumu olarak atandı.

10 ŞİRKET YÖNETİCİSİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Başsavcılık, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve şüphelilerin yakalanması amacıyla CİNER Grup'a ait Park Holding A.Ş. ve bağlı şirketlerde 28 Eylül 2025 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile birlikte operasyonel çalışma yapıldığını, bu çalışma kapsamında Park Holding A.Ş, Silopi Elektrik üretim A.Ş ve AFC İthalat A.Ş şirketlerinin yöneticileri olan 10 şüpheli hakkında eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işleminin tatbik edildiğini belirtti.

