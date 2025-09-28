Emine Erdoğan'dan Sıfır Atık Projesi'nin 8. yılı için özel mesaj

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sıfır atık projesinin yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayınladı. Erdoğan, 2017 yılında başlattıkları sıfır atık projesinin geldiği noktaya dikkat çekerek, "Türkiye'nin öncülüğünde 2022'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen Sıfır Atık kararı, bu emeğin en güçlü nişanesidir. Ardından 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün ilanı, BM çatısı altında Başkanlığını yürüttüğüm Sıfır Atık Danışma Kurulunun kurulması ve ülkemizde Sıfır Atık Vakfının faaliyete geçmesiyle ne mutlu ki Sıfır Atık projesi, tüm dünyanın sahiplendiği ortak bir değer olmuştur. Bugün daha temiz bir gelecek için çarpan milyonlarca yüreğin ortak dili 'Sıfır Atık'tır. Bu yaklaşımın nice yıllar, nice nesiller boyu sürmesi dileğiyle" dedi.