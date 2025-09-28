Apinya evlenince yeni adı Aylin oldu

Denizli'nin Tavas ilçesi, hafta sonu farklı kültürlerin buluştuğu renkli bir düğüne ev sahipliği yaptı. Mali müşavir Gökhan Ünmek ile Taylandlı Apinya Bubpapaow, geleneksel törenle dünya evine girdi. Nikâh öncesi müslüman olan Apinya Bubpapaow, Pamukkale İlçe Müftülüğü'nde şehadet getirerek İslam dinine geçti. Müftü Muhammet Çörekçi'nin huzurunda gerçekleşen ihtida töreninin ardından genç kadın, "Aylin" ismini aldı

Gökhan Ünmek, "Tarif edilemez bir duygu yaşıyoruz. Hayatımız artık çok daha özel oldu" dedi.



Aylin Ünmek de yaşadığı duyguların çok özel olduğunu söyledi.