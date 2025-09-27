ABD'ye giden devlet adamlarının konukevi görevlileriyle fotoğraf çektirmesinin, ABD tarihinde bir ilk olduğu belirtildi. Başkan Erdoğan ile fotoğraf çektirme isteğinin çalışanlardan geldiği öğrenildi.
HATIRA POZU
Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, çok özel konukların ağırlandığı Blair House'da çalışanların isteğini kırmayıp fotoğraf çektirdi.
HEYETİ UĞURLADI
ABD Başkanı Trump'ın Türk heyetindeki bakan ve görevlilerle vedalaşması dikkat çekti. ABD protokol geleneğinde bu davranışın bir ilk olduğu öğrenildi.
Trump, Türk heyetindeki bakan ve görevlilerin tek tek ellerini sıkarak uğurladı.
İlkler bu zirvede yaşandı!
Başkan Erdoğan, ABD’de Blair House çalışanlarıyla fotoğraf çektiren ilk devlet adamı oldu. Trump da Türk heyetini nadir görülen şekilde uğurladı.
Giriş Tarihi:
