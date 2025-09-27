İlkler bu zirvede yaşandı!

ABD'ye giden devlet adamlarının konukevi görevlileriyle fotoğraf çektirmesinin, ABD tarihinde bir ilk olduğu belirtildi. Başkan Erdoğan ile fotoğraf çektirme isteğinin çalışanlardan geldiği öğrenildi.



HATIRA POZU

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, çok özel konukların ağırlandığı Blair House'da çalışanların isteğini kırmayıp fotoğraf çektirdi.



HEYETİ UĞURLADI

ABD Başkanı Trump'ın Türk heyetindeki bakan ve görevlilerle vedalaşması dikkat çekti. ABD protokol geleneğinde bu davranışın bir ilk olduğu öğrenildi.



ABD Başkanı Trump, Türk heyetini uğurluyor (Takvim.com.tr)





Trump, Türk heyetindeki bakan ve görevlilerin tek tek ellerini sıkarak uğurladı.