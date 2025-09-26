PODCAST CANLI YAYIN

Üniversiteli Yusuf NASA'nın hatasını düzeltti! Onur mektubu aldı

Üniversiteli Yusuf Nas, ABD’de gündem oldu... NASA’nın Google hesabı ile kullanıcı girişlerinde güvenlik ihlali olduğunu tespit eden Türk genci, Amerikan Uzay Dairesi’ni şaşkına çevirdi

Giriş Tarihi:
Üniversiteli Yusuf NASA'nın hatasını düzeltti! Onur mektubu aldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 4'üncü sınıf öğrencisi Yusuf Nas, NASA'nın açtığı güvenlik ihlali tespit etkinliğine katıldı. 2 aylık çalışma sonucu NASA'nın Google hesabı ile kullanıcı girişlerinde güvenlik ihlali olduğunu tespit eden Nas, bir rapor hazırladı. 3 ay boyunca NASA uzmanlarına rapor yazarak destek olan Nas'ın tespit ettiği zafiyet giderildi. NASA ise Yusuf Nas'a takdir mektubu gönderdi ve ismi 'NASA Onur Listesi'ne yazıldı.

ÜNİVERSİTE DESTEKLEDİ
Hedef kişinin herhangi bir tıklama yapmadan sadece mail adresi bilgisiyle hesabının çalınmasını sebep olan 'zero click account takeover' olarak bilinen bir zafiyet belirlediğini anlatan Yusuf Nas, "Bu zafiyet, kendi hesabınızdan başka bir hesaba geçiş yapmanızı sağlıyor. 'Zero click' de bu zafiyetin kritik nedenlerinden bir tanesi. 'Zero click' karşıdaki kullanıcının herhangi bir tıklamaya gerek kalmadan hesabının çalınması olarak değerlendiriliyor. Bu zafiyette karşıdaki kullanıcı ile herhangi bir etkileşime geçmek gerekmiyor. NASA'nın kendi kullanıcı sistemi var. Örneğin ben Yusuf'um ama Ahmet adlı kullanıcının hesabına giriş yapabiliyorum. Bu hesabın tüm bilgilerini görebiliyorum. Bu da veri ihlaline giriyor" dedi. Nas, bu süreçte üniversitesinin de kendisine destek verdiğini belirterek şöyle konuştu: Farklı şirketlerde zafiyetler bulup ödüller almıştım. NASA kadar büyük çapta kurum olmamıştı."

Zonguldak BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Yusuf Nas'ın başarısının sadece üniversite için değil, ülke adına da gurur verici olduğunu söyledi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan-Trump zirvesini dünya dakika dakika takip etti! İsrail basınında Gazze korkusu
"Bilmiyordum" yok! Sahte faturaya hapis cezası geliyor... İşte yürürlüğe gireceği tarih
Aşk ve Gözyaşı
Son dakika! Türkiye ve ABD arasında nükleer alanda imzalar atıldı! Bakan Bayraktar detayları ilk kez A Haber'e açıkladı
Emekli müjdesi... Emekliye refah payı yolda! Eşit zam formulü... İşte hesaplamalar
Trump'tan Beyaz Saray'da flaş açıklama! Erdoğan ile birçok konuda sonuca ulaştık: Batı Şeria ilhak edilmeyecek
ABD'deki zirveden tarihi kareler! Trump kapıda karşıladı koltuğunu çekti Başkan Erdoğan şeref defterini imzaladı
Fenerbahçe yönetimi Zagreb'teki büyük hüsranın ardından harekete geçti! Başkan Saran "Değişim" için talimatı verdi
Kabine üyelerinden Başkan Erdoğan'ın Trump ile görüşmesine ilişkin paylaşım: Küresel vicdanın güçlü sesi
Başkan Erdoğan-Trump zirvesinin ardından Tom Barrack’tan Suriye açıklaması! SDG’nin entegrasyonunda hareketlilik
6 yıl sonra Beyaz Saray'da tarihi zirve! Başkan Erdoğan ve Trump görüşmesi sona erdi | Suriye, F-16, F-35, CAATSA yaptırımları ve Gazze masada
ABD Başkanı Trump'tan övgü dolu sözler: "Suriye'de zafer Başkan Erdoğan'ın"
Buruk futbolcularını Alanya'ya kendisini Avrupa sınavına hazırlıyor! İngiliz devini adeta ezberliyor...
ABD'deki zirveden tarihi kareler! Trump kapıda karşıladı koltuğunu çekti Başkan Erdoğan şeref defterini imzaladı
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth’ten binlerce general ve amirale endişe yaratan emir: Virginia’daki üste toplanın
Beyaz Saray’da beden dili diplomasiye yansıdı: Başkan Erdoğan dengeli Trump ihtiyatlı
"Kim Milyoner Olmak İster?"de heyecan dolu anlar: Yarışmacı kendisine inanmayanlara inat 300 bin TL'lik soruya kadar geldi!
CHP'de fırtına kopacak! Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na "kesik" hazırlığı | Kılıçdaroğlu şaibe davasını "üçüncü yolcular" Kurultayı bekliyor
Trump’ın yakasına dikkat! Başkan Erdoğan ile görüşmede F-35 rozeti taktı
Gürsel Tekin Takvim.com.tr'ye konuştu: "Görevimi bırakmam" sinyali! Gözler yarınki tedbir duruşmasında! CHP İstanbul İl Başkanı kim olacak?