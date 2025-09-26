Türkiye'de çalışan tek kadın jeoteknik sondorü

Konya'da Jeoloji Yüksek Mühendisi Tuğçe Özdemir (30), jeoteknik sondörlüğü belgesi alıp, aktif çalışan kadın mühendis oldu. Türkiye'de birkaç kadın mühendisin sondörlük belgesine sahip olduğunu, şu anda sadece kendisinin arazide sondör olarak çalıştığını ifade eden Özdemir, "Kadın olarak sondörlük işini yapan yok. Daha önce sondörlük eğitimini, belgesini alan kadın mühendisler de mevcut ancak aktif olarak çalışmıyorlar. Ben geçen yıl odamın açtığı eğitime katıldığımda içimdeki inatçı sesi dinledim ve madem bu ehliyeti alıyorum kullanmam gerek dedim. 'Sen makine mi kullanacaksın' dediler, ben de inat ettim, kullandım. Şimdi çok mutluyum" dedi.