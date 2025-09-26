PODCAST CANLI YAYIN

Organ bağışında yeni dönem Resmi Gazete'de yayımlandı! Bağışçı yakınlarına nakilde öncelik verilecek

"Organ Nakli Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, vatandaşlar e-Devlet sistemi üzerinden Organ Bağışı Uygulaması veya e-Nabız Sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek. Buna göre, organları başkalarına nakledilen bağışçıların eşi ve birinci derece yakınları, organ nakline ihtiyaç duymaları halinde, acil durumdaki hastaların ardından bekleme listesinde öncelikli olarak değerlendirilebilecek.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Organ bağışında yeni dönem Resmi Gazete'de yayımlandı! Bağışçı yakınlarına nakilde öncelik verilecek

Sağlık Bakanlığınca yapılan Organ Nakli Hizmetleri Yönetmeliği değişikliğiyle, vefatından sonra organları nakledilen bağışçıların eşleri ve birinci derece yakınlarına, organ nakline ihtiyaç duymaları halinde acil hastalardan sonra gelmek üzere öncelik tanınacak.

Resmi Gazete (AA)Resmi Gazete (AA)

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

"Organ Nakli Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

e-Devlet ve e-Nabız üzerinden organ bağışı nasıl yapılır?

Yeni yönetmelikle, organ bağışı sürecini teşvik edecek ve nakil süreçlerini hızlandıracak düzenlemeler hayata geçirildi.

e-Devlet (AA)e-Devlet (AA)

ORGAN BAĞIŞI E-DEVLET'TE

Düzenlemeyle, vatandaşlar, organ bağışına ilişkin işlemleri elektronik ortamda, e-Devlet sistemi üzerinden Organ Bağışı Uygulaması veya e-Nabız Sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek. Kimlik doğrulamasının, güvenli elektronik imza, mobil imza veya e-Devlet şifresiyle yapılmasının ardından, 2 aşamalı doğrulama yöntemiyle bağış süreci sonuçlanacak.

Bağışçılar, beyanlarını aynı dijital platformlar üzerinden diledikleri zaman değiştirebilecek. Beyan sırasında bildirilen kişilere, e-Nabız sistemi üzerinden bilgilendirme yapılacak.

Organ bağışı (AA)Organ bağışı (AA)

ORGAN BAĞIŞÇISI AİLELERİNE NAKİL BEKLEME LİSTESİNDE ÖNCELİK HAKKI

Yönetmelikle organ bağışında bulunan kişilerin yakınlarına yönelik düzenlemeler oldu. Buna göre, organları başkalarına nakledilen bağışçıların eşi ve birinci derece yakınları, organ nakline ihtiyaç duymaları halinde, acil durumdaki hastaların ardından bekleme listesinde öncelikli olarak değerlendirilebilecek.

Organ bağışı (AA)Organ bağışı (AA)

Yönetmeliğe göre, kişinin organ bağışı ile ilgili herhangi bir beyanının olmadığı hallerde ise sırasıyla ölüm anında yanında bulunan eşi, reşit çocukları, ana ve babası veya kardeşlerinden birisinin, bunlar yoksa yanında bulunan herhangi bir yakınının muvafakatiyle organ veya doku alınacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan Trump ile yaptığı zirveyi anlattı: Atılan çamurlarla kirletilemeyecek kadar güzel bir ziyaretti | Gazze için ne konuşuldu?
Başkan Erdoğan'dan ABD dönüşü Filistin mesajı: Karanlıktan kurtaracağız | İç cephe vurgusu: Bize kimse diz çöktüremez
Aşk ve Gözyaşı
CHP'ye ret: Gürsel Tekin göreve devam edecek | Olay sözler: Beni zorlamayın
Başkan Erdoğan-Trump görüşmesinden aşırı sağcılardan Netanyahu’ya çağrı! Siyonist gazete yazdı: Trump İsrail’i felç etti
Okan Buruk'tan Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın Alanyaspor maçı muhtemel 11'i
6 yıl sonra Beyaz Saray'da tarihi zirve! Başkan Erdoğan ve Trump görüşmesinde neler yaşandı? | Suriye, F-16, F-35, CAATSA yaptırımları ve Gazze...
Dünya yalnız bıraktı İsrail zorbalığa kaldı! Netanyahu’nun BM konuşmasını Gazze’de hoparlörle dinletecekler | New York’ta protestolu karşılama
İzmir'de "çöp" isyanı! Vatandaşlar Özgür Özel'e tepki gösterdi: Silivri'ye gideceğine gel rezaleti gör
15’inde sahneyle tanışmak zorunda kaldı! En büyük pişmanlığını yıllar sonra yaşadı: "Kendi canavarımı kendi ellerimle yaptım”
MHP lideri Devlet Bahçeli'den SDG çıkışı: Kışkırtan İsrail!
Başkan Erdoğan-Trump zirvesini dünya dakika dakika takip etti! İsrail basınında Gazze korkusu
İstanbul ve İzmir listede! Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı | HAVA DURUMU RAPORU
Trump'tan Beyaz Saray'da flaş açıklama! Erdoğan ile birçok konuda sonuca ulaştık: Batı Şeria ilhak edilmeyecek
"Bilmiyordum" yok! Sahte faturaya hapis cezası geliyor... İşte yürürlüğe gireceği tarih
Son dakika! Türkiye ve ABD arasında nükleer alanda imzalar atıldı! Bakan Bayraktar detayları ilk kez A Haber'e açıkladı
Emekli müjdesi... Emekliye refah payı yolda! Eşit zam formulü... İşte hesaplamalar
Başkan Erdoğan-Trump zirvesinin ardından Tom Barrack’tan Suriye açıklaması! SDG’nin entegrasyonunda hareketlilik
ABD Başkanı Trump'tan övgü dolu sözler: "Suriye'de zafer Başkan Erdoğan'ın"
4 defa nikah masasına oturdu ama ilk eşi her zaman gizemli kaldı... 16’sında evlenen Ebru Gündeş’in eski eşi bakın kim çıktı