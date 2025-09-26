Organ bağışında yeni dönem Resmi Gazete'de yayımlandı! Bağışçı yakınlarına nakilde öncelik verilecek

Yönetmelikle organ bağışında bulunan kişilerin yakınlarına yönelik düzenlemeler oldu. Buna göre, organları başkalarına nakledilen bağışçıların eşi ve birinci derece yakınları, organ nakline ihtiyaç duymaları halinde, acil durumdaki hastaların ardından bekleme listesinde öncelikli olarak değerlendirilebilecek.

Organ bağışı (AA)

Yönetmeliğe göre, kişinin organ bağışı ile ilgili herhangi bir beyanının olmadığı hallerde ise sırasıyla ölüm anında yanında bulunan eşi, reşit çocukları, ana ve babası veya kardeşlerinden birisinin, bunlar yoksa yanında bulunan herhangi bir yakınının muvafakatiyle organ veya doku alınacak.