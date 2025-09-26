Organ bağışında yeni dönem Resmi Gazete'de yayımlandı! Bağışçı yakınlarına nakilde öncelik verilecek

Sağlık Bakanlığınca yapılan Organ Nakli Hizmetleri Yönetmeliği değişikliğiyle, vefatından sonra organları nakledilen bağışçıların eşleri ve birinci derece yakınlarına, organ nakline ihtiyaç duymaları halinde acil hastalardan sonra gelmek üzere öncelik tanınacak.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
"Organ Nakli Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yeni yönetmelikle, organ bağışı sürecini teşvik edecek ve nakil süreçlerini hızlandıracak düzenlemeler hayata geçirildi.
ORGAN BAĞIŞI E-DEVLET'TE
Düzenlemeyle, vatandaşlar, organ bağışına ilişkin işlemleri elektronik ortamda, e-Devlet sistemi üzerinden Organ Bağışı Uygulaması veya e-Nabız Sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek. Kimlik doğrulamasının, güvenli elektronik imza, mobil imza veya e-Devlet şifresiyle yapılmasının ardından, 2 aşamalı doğrulama yöntemiyle bağış süreci sonuçlanacak.
Bağışçılar, beyanlarını aynı dijital platformlar üzerinden diledikleri zaman değiştirebilecek. Beyan sırasında bildirilen kişilere, e-Nabız sistemi üzerinden bilgilendirme yapılacak.