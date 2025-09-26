e-Devlet ve e-Nabız üzerinden organ bağışı nasıl yapılır?

e-Devlet ve e-Nabız üzerinden organ bağışı yapmak aslında oldukça basit ama hayat kurtarıcı bir adım. Her iki platformda da süreç tamamen dijitalleşmiş durumda. İşleyiş şöyle:

e-Devlet Üzerinden Organ Bağışı

e-Devlet'e giriş yap: TC kimlik numaran ve şifrenle sisteme giriş yapıyorsun.

Arama kısmına "Organ Bağışı" yaz: Sağlık Bakanlığı ile entegre olan hizmet karşına çıkacak.

Organ Bağışı formunu doldur: Burada hangi organlarını bağışlamak istediğini tek tek seçebiliyorsun. İstersen tüm organlarını, istersen sadece belirli organlarını işaretleyebilirsin.

Onayla: İşlemi tamamladığında organ bağışın resmiyet kazanıyor ve sistemde kayıt altına alınıyor.

e-Nabız Üzerinden Organ Bağışı

e-Nabız hesabına giriş yap: TC kimlik numarası ve şifre ya da e-Devlet kapısı üzerinden giriş mümkün.

"Organ Bağışı" sekmesini bul: Profil sayfasında "Organ ve Doku Bağışı" bölümü yer alıyor.

Bağış tercihini işaretle: Hangi organ ve dokuları bağışlamak istediğini seçip kaydediyorsun.

Not: Bağış bilgilerin Sağlık Bakanlığı veri tabanında saklanıyor. Bu kayıt hem sağlık personeli hem de resmi kurumlarca erişilebilir hale geliyor.