e-Devlet ve e-Nabız üzerinden organ bağışı nasıl yapılır?

Vatandaşlar artık organ bağışını e-Devlet ve e-Nabız üzerinden elektronik imza, mobil imza ya da e-Devlet şifresiyle güvenli şekilde yapabilecek. Beyanlar istenildiğinde değiştirilebilecek, bağışçının yakınlarına ise organ naklinde öncelik tanınacak. Peki; e-Devlet ve e-Nabız üzerinden organ bağışı nasıl yapılır? Yeni yayınlanan yönetmelik sürece ne gibi yararlar sağlayacak? İşte detaylar.

e-Devlet ve e-Nabız üzerinden organ bağışı yapmak aslında oldukça basit ama hayat kurtarıcı bir adım. Her iki platformda da süreç tamamen dijitalleşmiş durumda. İşleyiş şöyle:

e-Devlet Üzerinden Organ Bağışı

e-Devlet'e giriş yap: TC kimlik numaran ve şifrenle sisteme giriş yapıyorsun.

Arama kısmına "Organ Bağışı" yaz: Sağlık Bakanlığı ile entegre olan hizmet karşına çıkacak.

Organ Bağışı formunu doldur: Burada hangi organlarını bağışlamak istediğini tek tek seçebiliyorsun. İstersen tüm organlarını, istersen sadece belirli organlarını işaretleyebilirsin.

Onayla: İşlemi tamamladığında organ bağışın resmiyet kazanıyor ve sistemde kayıt altına alınıyor.

e-Nabız Üzerinden Organ Bağışı

e-Nabız hesabına giriş yap: TC kimlik numarası ve şifre ya da e-Devlet kapısı üzerinden giriş mümkün.

"Organ Bağışı" sekmesini bul: Profil sayfasında "Organ ve Doku Bağışı" bölümü yer alıyor.

Bağış tercihini işaretle: Hangi organ ve dokuları bağışlamak istediğini seçip kaydediyorsun.

Not: Bağış bilgilerin Sağlık Bakanlığı veri tabanında saklanıyor. Bu kayıt hem sağlık personeli hem de resmi kurumlarca erişilebilir hale geliyor.

