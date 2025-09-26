e-Devlet ve e-Nabız üzerinden organ bağışı nasıl yapılır?
Vatandaşlar artık organ bağışını e-Devlet ve e-Nabız üzerinden elektronik imza, mobil imza ya da e-Devlet şifresiyle güvenli şekilde yapabilecek. Beyanlar istenildiğinde değiştirilebilecek, bağışçının yakınlarına ise organ naklinde öncelik tanınacak. Peki; e-Devlet ve e-Nabız üzerinden organ bağışı nasıl yapılır? Yeni yayınlanan yönetmelik sürece ne gibi yararlar sağlayacak? İşte detaylar.
e-Devlet ve e-Nabız üzerinden organ bağışı yapmak aslında oldukça basit ama hayat kurtarıcı bir adım. Her iki platformda da süreç tamamen dijitalleşmiş durumda. İşleyiş şöyle:
e-Devlet Üzerinden Organ Bağışı
e-Devlet'e giriş yap: TC kimlik numaran ve şifrenle sisteme giriş yapıyorsun.
Arama kısmına "Organ Bağışı" yaz: Sağlık Bakanlığı ile entegre olan hizmet karşına çıkacak.
Organ Bağışı formunu doldur: Burada hangi organlarını bağışlamak istediğini tek tek seçebiliyorsun. İstersen tüm organlarını, istersen sadece belirli organlarını işaretleyebilirsin.
Onayla: İşlemi tamamladığında organ bağışın resmiyet kazanıyor ve sistemde kayıt altına alınıyor.
e-Nabız Üzerinden Organ Bağışı
e-Nabız hesabına giriş yap: TC kimlik numarası ve şifre ya da e-Devlet kapısı üzerinden giriş mümkün.
"Organ Bağışı" sekmesini bul: Profil sayfasında "Organ ve Doku Bağışı" bölümü yer alıyor.
Bağış tercihini işaretle: Hangi organ ve dokuları bağışlamak istediğini seçip kaydediyorsun.
Not: Bağış bilgilerin Sağlık Bakanlığı veri tabanında saklanıyor. Bu kayıt hem sağlık personeli hem de resmi kurumlarca erişilebilir hale geliyor.