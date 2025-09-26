CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2021-2024 arasında 32 konsere 759 milyon TL harcadı. MASAK 154.5 milyon TL kamu zararı olduğunu saptadı. 13 kişi gözaltına alındı. ABB Başkanı Mansur Yavaş, konserlerin hazırlığında 146 kişinin çalıştığını, bunların arasında 'uzman' kişilerin olduğunu gerekçe göstererek ödemenin daha fazla yapıldığını kabul etti. Yavaş, benzer kuruluşlardan konserlerle ilgili rakamların sorulmasını isteyerek "Bu işi yapan firmalara bunu sorduğunuz zaman eğer Ankara daha pahalıya yapmışsa onu yapan cezasını çeker!" dedi.
Mansur Yavaş'tan konser harcamalarına ilişkin açıklama geldi: "Fazla ödeme varsa sorumlusu cezasını çeker"
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 32 konser için 759 milyon TL harcadığı, MASAK’ın ise 154.5 milyon TL kamu zararı tespit ettiği açıklandı. 13 kişi gözaltına alındı. Başkan Mansur Yavaş, harcamaların yüksek olduğunu kabul etti, “Fazla ödeme varsa sorumlusu cezasını çeker” dedi.
Giriş Tarihi: