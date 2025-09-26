Mansur Yavaş'tan konser harcamalarına ilişkin açıklama geldi: "Fazla ödeme varsa sorumlusu cezasını çeker"

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2021-2024 arasında 32 konsere 759 milyon TL harcadı. MASAK 154.5 milyon TL kamu zararı olduğunu saptadı. 13 kişi gözaltına alındı. ABB Başkanı Mansur Yavaş, konserlerin hazırlığında 146 kişinin çalıştığını, bunların arasında 'uzman' kişilerin olduğunu gerekçe göstererek ödemenin daha fazla yapıldığını kabul etti. Yavaş, benzer kuruluşlardan konserlerle ilgili rakamların sorulmasını isteyerek "Bu işi yapan firmalara bunu sorduğunuz zaman eğer Ankara daha pahalıya yapmışsa onu yapan cezasını çeker!" dedi.