PODCAST CANLI YAYIN

Biyonik kulak ameliyatı iki bebeği hayata bağladı...

16 aylık Çınar ve 18 aylık Mahmut bebek, işitme kaybıyla dünyaya gözlerini açtı. İki bebek de Diyarbakır’daki Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirilen biyonik kulak ameliyatıyla ilk kez sesleri duymaya başladı

Giriş Tarihi:
Biyonik kulak ameliyatı iki bebeği hayata bağladı...

Mardin'de yaşayan Şehmuz ve Rabia Aluz çiftinin 16 ay önce dünyaya gelen üçüncü çocukları Çınar bebekte yüzde 100'e yakın işitme kaybı bulunduğu tespit edildi. İlk çocukları da Gaziantep'te yapılan biyonik kulak ameliyatı sayesinde duymaya başlayan Aluz çifti, Çınar bebeğin tedavisi için Diyarbakır'daki Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Diyarbakır'da yaşayan Ahmet ve Merve Yürür çifti de 18 ay önce dünyaya gelen ilk çocukları Mahmut'u seslere tepki vermemesi nedeniyle kontrol için Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yapılan tetkiklerde işitme kaybı bulunan iki bebeğe koklear implant ameliyatı uygulanmasına karar verildi. Ameliyatla cihazın bir parçası iç kulaklarına, ses alıcısı ve mikrofondan oluşan dış parçası da kulak arkalarına yerleştirilen bebekler işitme testine tabi tutuldu. Sesin iç kulaktan beyne iletilmesi sayesinde duymaya başlayan bebeklerin ses testine olumlu yanıt vermesiyle duygulu anlar yaşandı.

Çınar bebek (Takvim.com.tr)Çınar bebek (Takvim.com.tr)

Çınar bebeğin annesi Rabia Aluz, "Cihazı taktıklarında, oğlum sesleri duyduğunda çok duygulandım, gözyaşlarımı tutamadım. İyi ki bu hizmet var. Çocuğumun duyması benim için anlatılmaz bir şey" diye konuştu.

Baba Şehmuz Aluz, "Doktorlarımızdan Allah razı olsun" dedi.

Op. Dr. Enes Sırma, "Bu implant bebeklerin hem günlük yaşamını kolaylaştıracak hem de sosyal katılımını artıracak" dedi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan-Trump zirvesini dünya dakika dakika takip etti! İsrail basınında Gazze korkusu
Emekli müjdesi... Emekliye refah payı yolda! Eşit zam formulü... İşte hesaplamalar
Aşk ve Gözyaşı
Son dakika! Türkiye ve ABD arasında nükleer alanda imzalar atıldı! Bakan Bayraktar detayları ilk kez A Haber'e açıkladı
Trump'tan Beyaz Saray'da flaş açıklama! Erdoğan ile birçok konuda sonuca ulaştık: Batı Şeria ilhak edilmeyecek
Kabine üyelerinden Başkan Erdoğan'ın Trump ile görüşmesine ilişkin paylaşım: Küresel vicdanın güçlü sesi
Fenerbahçe yönetimi Zagreb'teki büyük hüsranın ardından harekete geçti! Başkan Saran "Değişim" için talimatı verdi
Başkan Erdoğan-Trump zirvesinin ardından Tom Barrack’tan Suriye açıklaması! SDG’nin entegrasyonunda hareketlilik
6 yıl sonra Beyaz Saray'da tarihi zirve! Başkan Erdoğan ve Trump görüşmesi sona erdi | Suriye, F-16, F-35, CAATSA yaptırımları ve Gazze masada
ABD Başkanı Trump'tan övgü dolu sözler: "Suriye'de zafer Başkan Erdoğan'ın"
ABD'deki zirveden tarihi kareler! Trump kapıda karşıladı koltuğunu çekti Başkan Erdoğan şeref defterini imzaladı
ABD'deki zirveden tarihi kareler! Trump kapıda karşıladı koltuğunu çekti Başkan Erdoğan şeref defterini imzaladı
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth’ten binlerce general ve amirale endişe yaratan emir: Virginia’daki üste toplanın
Beyaz Saray’da beden dili diplomasiye yansıdı: Başkan Erdoğan dengeli Trump ihtiyatlı
"Kim Milyoner Olmak İster?"de heyecan dolu anlar: Yarışmacı kendisine inanmayanlara inat 300 bin TL'lik soruya kadar geldi!
CHP'de fırtına kopacak! Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na "kesik" hazırlığı | Kılıçdaroğlu şaibe davasını "üçüncü yolcular" Kurultayı bekliyor
Trump’ın yakasına dikkat! Başkan Erdoğan ile görüşmede F-35 rozeti taktı
Gürsel Tekin Takvim.com.tr'ye konuştu: "Görevimi bırakmam" sinyali! Gözler yarınki tedbir duruşmasında! CHP İstanbul İl Başkanı kim olacak?
Buruk futbolcularını Alanya'ya kendisini Avrupa sınavına hazırlıyor! İngiliz devini adeta ezberliyor...
Adaylık savaşı alevleniyor! Özgür Özel’den Mansur Yavaş’ı bitirecek plan! Ekrem İmamoğlu üzerinden mesaj verdi