Ege'de yapay zeka araştırması...

Alman araştırmasına göre, 300 milyon metreküp magma deniz tabanının 4 km altına yükselip binlerce depremi tetikledi, bazıları 5’ten büyük.

Almanya'daki Helmholtz Jeobilim Merkezi (GFZ) ve GEOMAR Okyanus Araştırmaları Merkezi öncülüğünde yapılan ve Nature dergisinde yayımlanan çalışma, yapay zeka destekli veri analizi ve deniz tabanı sensörleri sayesinde bölgedeki sismik krizi ayrıntılı biçimde haritalandırdı. Araştırmaya göre yaklaşık 300 milyon metreküp magma, yer kabuğunun derinliklerinden yükselerek deniz tabanının 4 kilometre altına kadar ulaştı. Bu süreçte magma çevresindeki kayaları kırarak binlerce depremi tetikledi. En şiddetli depremler 5 büyüklüğünü aştı

