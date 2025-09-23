PODCAST CANLI YAYIN

Yapay zeka ile 10 milyon TL'lik vurgun!

Dolandırıcılar, iş insanı İ.D.’ye kendilerini ‘Mine’ ve ‘Cengiz’ diye tanıttı. Yapay zeka ile ürettikleri fotoğrafla İ.D.’yi 10 milyon lira çarptı.

Balıkesir Ayvalık'ta yaşayan iş insanı İ.D. sosyal medya üzerinden "Mine D." adlı kişiyle iletişime geçti. Şüpheli, 45 günlük yatırım programıyla yüzde 78 oranında kâr vaat etti. Tanınmış bir yatırım şirketinin adını kullanan dolandırıcılar, bu sayede mağduru kandırdı. "Cengiz" adını kullanan başka bir şüpheli, İ.D.'ye yatırımlarını takip edebilmesi için sahte bir uygulama linki gönderdi. İş insanı uygulama üzerinden parasının katlandığını görünce, bir hafta içinde iki farklı hesaba toplam 10 milyon lira yatırdı. Dolandırıcılar, şüphe uyandırmamak için yapay zekâ ile üretilmiş fotoğraflar gönderdi. İ.D., bu fotoğrafları gerçek zannederek güvenini artırdı. Bir haftanın sonunda parasını çekmek isteyen İ.D., kimseyle iletişim kuramayınca durumdan şüphelendi. Adı kullanılan yatırım firmasını arayan iş insanı, firmanın böyle bir hizmeti olmadığını öğrenince dolandırıldığını anladı

