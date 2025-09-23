Adana'da yaşayan Hüseyin Kahveci (50), boyun fıtığı şikayetiyle hastaneye gitti. Doktorun muayenehanesinin önünde fıtık ağrısı yaşadığını sandı. Ancak kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı. İlk müdahalesi Prof. Dr. Şen tarafından yapılan Kahveci, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada kalbine 2 stent takıldı. Hastaneden çıktıktan sonra yeniden Prof. Dr. Orhan Şen'e gitti. Burada yapılan kontrollerde ise Kahveci'nin boyun fıtığının olduğu tespit edildi ancak ameliyat olmasının risk olduğuna karar verilerek fizik tedaviye yönlendirildi. Bir süre sonra Kahveci iyileşti.
Fıtık şikayetiyle gitti kalp krizi geçirdi!
Adana'da kalp krizi geçirdiği boyun fıtığı sanılan Hüseyin Kahveci, stent takılarak tedavi edildi; ameliyat riski nedeniyle fizik tedaviyle iyileşti.
Giriş Tarihi: