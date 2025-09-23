PODCAST CANLI YAYIN

Esrarengiz ölüm

İstanbul Sarıyer’de yabancı uyruklu Züleyha E., boğazı kesilmiş halde ölü bulundu; komşuları şiddet iddialarını anlattı.

İstanbul Sarıyer'de yabancı uyruklu Züleyha E.'den uzun süredir haber alamayan komşuları, durumu ev sahibine bildirdi. Daireye gelen ev sahibi, çilingir yardımıyla kapıyı açtırarak içeri girdi. Yatak odasında Züleyha E.'yi hareketsiz yatarken bulan ev sahibi, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Züleyha E.'nin boğazı kesilmiş halde hayatını kaybettiğini belirledi. Aynı binada yaşayan Ahmet Eskimiş, "Geleni gideni çok oluyordu. Gürültü nedeniyle birkaç kez uyardık. Bildiğim kadarıyla Türk vatandaşı olmayan bir sevgilisi vardı. Daha önce birkaç kez şiddet uyguladığını duyduk. Sürekli şiddet gösteriyordu" dedi.

