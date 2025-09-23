Emine Erdoğan'dan "Başkan Erdoğan" paylaşımı: BM 80. Genel Kurulu'nda Gazze'nin sesi oldu

Emine Erdoğan, Türkevi'nden birlikte yürüyerek geçtikleri BM Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, BM'nin 80. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı salonda dinledi.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasının ardından NSosyal'deki hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:
"Biz güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir sistem kurulana kadar 'Dünya 5'ten büyüktür!' demeye devam edeceğiz.' Her yıl olduğu gibi bu sene de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, BM 80. Genel Kurulu'nda Gazze'nin sesi oldu. Mazlumların çığlığını dünya kamuoyunun gündemine taşıyan bu güçlü ses, adaletin ve merhametin çağrısı.
Gazze'de akan kanın durması, çocukların gülüşlerinin yeniden hayat bulması ve insanlığın onurunun korunması için hepimize düşen bir sorumluluk var. Filistin'i tanıyan ülkelerin sayısının çoğalması ise bu haklı davanın uluslararası alanda güç kazandığının göstergesidir. Bu ortak iradenin zulmü sona erdirerek kalıcı barışın önünü açmasını temenni ediyoruz."
Emine Erdoğan, paylaşımında, Başkan Erdoğan'ın konuşma yaptığı anların fotoğraflarına da yer verdi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BM'DE TARİHİ KONUŞMA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'na 15'inci kez hitap etti.
Sözlerine "Biz bugün bu kürsüde sesi kısılmak istenen Filistin halkının tercümanıyız" ifadeleriyle başlayan Erdoğan, Gazze'deki soykırımı anlatan 3 fotoğrafı kürsüden gösterdi. "İçim kan ağlıyor" diyen Başkan Erdoğan, "Avrupa'da bir çocuğa diken batsa yürekler yanıyor; ama Gazze'de, çocukların elleri, kolları, bacakları anestezisiz ampute ediliyor" dedi. Erdoğan dünya liderlerine tarihi bir çağrı yapıp "Gün bugündür. Gazze için insanlık görevinizi yerine getirin" şeklinde konuştu. İsrail'in mutlaka hesap vermesi gerektiğini dile getiren Erdoğan "Dünya 5'ten büyüktür. Daha adil bir dünya mümkün" hakikatini yineledi.