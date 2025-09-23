Ankara'da İddialara göre Hasan P. (60), apartmanın önünde yüksek ses çıkaran çocuklara tepki gösterdi. Uyarılarına aldırış etmeyen çocuklara öfkelenen adam, evinin balkonundan tüfekle çocuklara rastgele ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların birkaçı Hiranur Şimşek'e (14) isabet etti. Ağır yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı. Şimşek'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Sabıkalı olduğu öğrenilen Hasan P., gözaltına alındı. Baba Recep Şimşek, "Benim çocuğum belki bir daha gün yüzü görmeyecek. Onu bu hale düşüren de gün yüzü görmesin" dedi.
Babadan acı feryat
