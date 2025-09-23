6 yaşında piyano ustası

İzmir Seferihisar'a bağlı kırsal Gölcük Mahallesi'nde doğa ile iç içe yaşayan Yusuf Işık Yerlikaya (6), piyanoyla ilk kez 3.5 yaşındayken alınan bir oyuncak sayesinde tanıştı. Ailesinin yeteneğini keşfetmesi üzerine 4.5 yaşındayken yetişkinlerin kullandığı piyanolardan birine sahip olan Yerlikaya, saatlerce piyanosunun başından ayrılmadı. Okumayı öğrenmeden notaları çözümlemeyi başaran minik piyanist, Beethoven'den Mozart'a klasik eserleri ustalıkla çalabiliyor. Oğlunun yeteneğini keşfedip geliştirmesini sağlayan heykeltıraş Gökhan Yerlikaya (64), Yusuf Işık'a bazen gitarıyla eşlik ettiğini söyledi. Yusuf Işık'ın Bademler Sanat Köyü'nde de etkinliklere katıldığını dile getiren baba Yerlikaya, "Aslında bütün çocukları sanat dallarından birine yönlendirmek gerekir. Kendim de gitar çalıyor ve şan ile ilgileniyorum. Çocukların bu tür eğilimleri varsa üzerine gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Oğlumun önüne önce oyuncak bir piyano koydum. İlgilenmeyip bırakabilirdi ama o saatlerce üzerinden kalkmadı. Büyük ilgi gösterdi. Annesinin hediyesi üzerine piyanoyla ilgili çalışmaları hızlandı" dedi.
Anne Irmak Taşönen, "Piyanoyla ilgili yeteneğini fark edince peşine düştüm. Piyano alınınca hevesi daha da arttı. O devam etmek istediği sürece ilerleyecektir. Ben de severek izleyeceğim" diye konuştu.
Baba Gökhan Yerlikaya, "Yusuf, sevdiği parçaları hızlı bir şekilde öğreniyor. Urla'da güzel bir gösteriye imza attı. Beethoven'ın 5. senfonisi ve İstiklal Marşı'nı çaldı. Küçük bir konser vermiş oldu" dedi.
