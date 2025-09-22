PODCAST CANLI YAYIN

Minik Ebrar'ı koltuk ezdi!

İzmir’de taşınma günü yaşanan kaza, 9 yaşındaki Ebrar Aktaş’ın hayatını kararttı. Nakliye asansöründeki koltuk, küçük kızı hayattan kopardı.

Giriş Tarihi:
Minik Ebrar'ı koltuk ezdi!

İzmir'de sıradan bir taşınma işlemi, büyük bir trajediye dönüştü. Korkunç olay, Menderes ilçesi Cüneytbey Mahallesi 627 Sokak'ta meydana geldi. H.Y.'ye ait evin taşınması sırasında nakliye asansöründeki koltuk, bu sırada apartmanın bahçesinde bulunan Ebrar Aktaş'ın üzerine düştü. H.Y.'nin yeğeni olan Aktaş, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ebrar Aktaş, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Gözyaşlarıyla yankılanan evde, bir aile daha tamamlanmamış hayallerin acısıyla parçalandı.

3 GÖZALTI
Mahalle halkı, masum bir canın denli trajik şekilde yitirilmesine büyük üzüntü yaşadı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında firma çalışanları A.H.M, E.G. ve M.G. gözaltına alındı. Ebrar'ın ailesi, yaşadıkları acıyla adeta hayatlarının en zor gününü yaşıyor. Küçük Ebrar'ın arından kalan acı, her daim hatırlanacak bir uyarı olarak kalacak.
Taşınma sırasında meydana gelen talihsiz bir kaza, büyük bir acıya yol açtı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Suriye'de SDG'ye operasyon olacak mı? Başkan Erdoğan Trump'la gündemi A Haber'e açıkladı: "Orta Doğu'da atılacak her adım hayatidir"
Emekli maaşlarında zam yolda... Refah payı gündeme gelecek! İşte emekliye ek zam formülleri
Türk Telekom
Bayrampaşa Belediyesi operasyonundan da 'Ekosistem' çıktı! Hasan Mutlu ifadesinde itiraf etti: Ekrem İmamoğlu her belediyeye 8 kişi yerleştirdi
Ali Koç dönemi sona erdi! Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran
78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel davasında 2. celse! Yol trafiğe kapatıldı! Bin polis görevde! İşte istenen cezalar
Başkan Erdoğan ABD'deki Türkevi'ne geldi! BM'de konuşacak Trump ile buluşacak
Kanada, Avustralya, İngiltere ve Portekiz Filistin'i devlet olarak tanıdı! Netanyahu'dan ilhak tehdidi
Öğrencilere burs rehberi... Başvuru için geç kalmayın! Kimler ne kadar burs veriyor?
Ali Koç'un 260 milyon euroluk fiyaskosu! 7 yıl sıfır şampiyonluk
"Kim Milyoner Olmak İster?"de heyecan dolu anlar: Yarışmacı yaşadığı stres ve heyecanla yarışmaya damga vurdu!
Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'in Trump iddialarına: Sağır duymaz uydurur
Kanarya'nın tadı yok! Kasımpaşa - Fenerbahçe: 1-1 | MAÇ SONUCU
Rize'de son durum... Bakan Uraloğlu açıkladı | 31 köy yolu ulaşıma açıldı
Bayrampaşa Belediyesi'nde başkanvekili CHP'li İbrahim Kahraman oldu! AK Parti seçime itiraz edecek
CANLI TAKİP | CHP'nin olağanüstü kurultayında dikkat çeken detay! Kemal Kılıçdaroğlu'na koltuk ayrılmadı | Özgür Özel yeniden seçildi
Medya devlerinin İsrail propagandası artık resmileşti: Sumud filosu için karalamalar uygulanıyor
Galatasaray'da o yıldızlara kesik! Okan Buruk 11'ini netleştirdi
TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyasında şartlar neler? Kaç kişi yararlanabilecek? 4 soruda TOKİ kampanyası
Aylar önce sessiz sedasız nişanlandılar! Can Borcu’nun Yekta’sı Tolga Güleç’in müstakbel eşi bakın kim çıktı