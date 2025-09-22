Minik Ebrar'ı koltuk ezdi!

İzmir'de sıradan bir taşınma işlemi, büyük bir trajediye dönüştü. Korkunç olay, Menderes ilçesi Cüneytbey Mahallesi 627 Sokak'ta meydana geldi. H.Y.'ye ait evin taşınması sırasında nakliye asansöründeki koltuk, bu sırada apartmanın bahçesinde bulunan Ebrar Aktaş'ın üzerine düştü. H.Y.'nin yeğeni olan Aktaş, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ebrar Aktaş, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Gözyaşlarıyla yankılanan evde, bir aile daha tamamlanmamış hayallerin acısıyla parçalandı.

3 GÖZALTI

Mahalle halkı, masum bir canın denli trajik şekilde yitirilmesine büyük üzüntü yaşadı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında firma çalışanları A.H.M, E.G. ve M.G. gözaltına alındı. Ebrar'ın ailesi, yaşadıkları acıyla adeta hayatlarının en zor gününü yaşıyor. Küçük Ebrar'ın arından kalan acı, her daim hatırlanacak bir uyarı olarak kalacak.

Taşınma sırasında meydana gelen talihsiz bir kaza, büyük bir acıya yol açtı.