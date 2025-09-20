Umutlarını kaybetmedi 9 yıl aranın ardından ilk adımını attı

Tekirdağ'da yaşayan Erdal Sözüdoğru (20), doğuştan gelen genetik kas rahatsızlığı sebebiyle 11 yaşından sonra yürüme yetisini kaybetti. Desteksiz hareket edemeyen genç, Prof. Dr. Fuat Bilgili ve ekibinin tedavisi ile yeniden yürümeye başladı. Yaklaşık 9 yıl sonra yürümeye başlayan Sözüdoğru, "Bu süreçte olan insanlar hiçbir zaman umutlarını kaybetmesinler. Hiçbir zaman kötü düşünmesinler" dedi.





Erdal Sözüdoğru, tedaviyle tekerlekli sandalyeye veda etti.