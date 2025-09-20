CHP kaynar kazan! "Bugünün CHP'si dendiğinde akıllara şaibeli kurultaylar ve yolsuzluk davaları geliyor"

Mahmut Övür'ün itirafçı olan ve geçtiğimiz günlerde röportaj vererek çarpıcı açıklamalarda bulunan Aziz İhsan Aktaş ile ilgili değerlendirmeleri ve aynı zamanda CHP'deki krizi köşesine taşıdığı yazısında şu ifadeler yer aldı:



"Yüzyıllık parti CHP tarihinin en kritik döneminde. O bir zamanların kurultaylar partisi ya da kavgalı parti imajı artık çok gerilerde ve masum kaldı. Bugünün CHP'si denildiğinde akla şaibeli kurultaylar, iradesi "parayla" sakatlanmış delegeler ve belediyelerden genel merkeze uzanan akıl almaz yolsuzluk iddiaları geliyor. Hem de öyle böyle değil. Gelmekte olan tehlikenin boyutunu adli yılın açılışında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek açıkladı: "100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası bu." Garip ama gerçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ilan ettiği Ekrem İmamoğlu, cumhuriyet savcılığınca, "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikâp", "rüşvet" ve "nitelikli dolandırıcılık" gibi çok sayıda iddiayla suçlanıyor ve önümüzdeki günlerde yargı önüne çıkması bekleniyor. İddianamenin de 15 Ekim'de biteceği söyleniyor.

CHP kaynar kazan! ʺBugünün CHP'si dendiğinde akıllara şaibeli kurultaylar ve yolsuzluk davaları geliyorʺ (takvim foto arşiv)



"BELEDİYELER ÜZERİNDEN KİRLETİLMİŞ BİR SİYASET"



İddianamede sadece "rüşvet" boyutu değil, ahtapotun kollarının içeride ve dışarıda nerelere, nasıl uzandığı gerçeği de yer alacak. Bu açıdan büyük çoğunluğu bu davada olmak üzere 70'i aşkın etkin pişmanlıktan yararlanan ve sarsıcı itiraflarda bulunan isimlerin belgeleriyle söyledikleri önemli. O isimlerin başında da CHP yönetiminin öne çıkardığı ve ilk günlerde "kaçacağını" iddia ettikleri işadamı Aziz İhsan Aktaş geliyor. Aktaş, önce itiraflarıyla bugünlerde de gazeteci Nuray Başaran'a verdiği röportajla bir kez daha gündemde. Özellikle de CHP Genel Merkezi'ne ilişkin söyledikleri, siyasetin belediyeler üzerinden nasıl kirletildiğini ortaya koyuyor.