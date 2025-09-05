PODCAST CANLI YAYIN

CHP kaynar kazan! Özel'in çamur siyaseti 102 yıllık partiyi bitiriyor! Skandallar savunuluyor iddialara cevap yok!

CHP’nin parti içi savaşı belediyeler vasıtasıyla halkı dahi canından bezdirmişken, belediyelerdeki yolsuzluklara, maaşları ödenmeyerek işçilerin mağdur edilmesine, halkın susuz bırakılmasına, çöp dağlarına ve kötü kokuya mahkum edilmesine göz yuman CHP lideri Özgür Özel, koltuk uğruna 102 yıllık partiyi bitiriyor. Özgür Özel, acı gerçeklerle yüzleşmek yerine yine bahanelere sığındı. Başkan Erdoğan’ın, ‘çöp, çamur, çukur’ siyasetiyle tanımladığı CHP’nin Genel Başkanı, yolsuzluk soruşturmalarındaki delilleri ve açık itirafları görmezden geldi.

Özgür Özel'in CHP'li belediyelerin rüşvet çarkına ilişkin herhangi bir ihraç işlemi yapamamasına rağmen mutlak butlan kararı çıkma olasılığını düşünerek CHP'li bazı isimleri ihraç etmeye yönelmesi CHP'deki demokrasi söyleminin gerçeği yansıtmadığını bir kez daha ortaya koydu. Bazı CHP'li isimler, Özel'in ve yönetimin "ihraç" kararı alınmasına yönelik hamleleri koltuk kaybetme korkusundan kaynaklandığını söyledi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınması sonrasında Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici yönetimin görevlendirilmesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, herhangi bir savunma bile almadan ihraç etme kararı alması CHP'li isimler tarafından tepki çekti. Bunun üzerine Özel'in "İhraç ettik" dediği Tekin'den bir gün sonra savunma talep edildi. Tekin, "Üyelikten istifa etmedim, ben CHP'liyim" açıklamasında bulunurken, Özel'den randevu talep edeceğini söyledi. Özel ise, 'yeni il başkanı' sıfatıyla bunu yapmayacağını açıkladı. Özel'in "Binaya giremezler" sözlerine karşı rest çeken Gürsel Tekin ise, göreve atanan diğer 4 isim ile pazartesi günü CHP'nin İstanbul il binasına gideceğini ifade etti. CHP Genel Başkanı Özel'in, İstanbul İl Başkanlığı yönetiminde görevlendirilen Gürsel Tekin'i partiden ihraç edeceğine yönelik açıklamasına tepki gösteren eski CHP milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş da Özel'in hedefi oldu. Yarkadaş hakkında CHP Yüksek Disiplin kuruluna şikayet dilekçesi sunuldu.

ŞAİBELİ KURULTAY DAVASINDA YENİ GELİŞME

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davaya bakan Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, iptal edilen CHP'nin 38. İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin hukuk ve ceza dava dosyalarının ilgili mahkemelerden gönderilmesini talep etti. CHP'nin 38. İstanbul Kongresi'nin iptal edilmesinin ardından CHP İl Başkanı Özgür Çelik mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılmış, görevden uzaklaştırılan isimlerin yerine ise Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap görevlendirilmişti.

SKANDALLARI SAVUNDU, HAKARETLERİNE DEVAM ETTİ

CHP'nin 102. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, genel merkezde düzenlenen programda konuşan Özel, partisini sarsan yolsuzluk dosyalarını ve parti içi iktidar mücadelesini unutturmak için akıllara durgunluk veren gerekçeler sarıldı. CHP'ye kuyu kazıldığını öne süren Özel, "Kuyu kazanları, çamur atanları o çukurda debelenmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı. Özel, partiyi ipotek altına alan yolsuzlukları üzerine gitmek yerine, bu soygun düzenini ortaya çıkaran savcıyı tehdit etti. Bununla da yetinmeyerek doğrudan Başkan Erdoğan'ı hedef alan hakaret dolu ifadeler kullandı.

İDDİALARA CEVAP YOK

Özel'in son açıklamaları, asırlık partinin içine düştüğü çaresiz pozisyonu da gözler önüne serdi. Partisi hemen hemen her hafta itiraflarla ve usulsüzlük iddialarıyla gündeme gelen Özel, CHP kontrolündeki birçok şehirde ortaya çıkan skandal uygulamaları da halı altına süpürüp, kendilerinin 'aydınlık yarınlar' olduğunu iddia etti.

ÇÖP, ÇAMUR, ÇUKUR...

Yerel seçimlerden bu yana CHP'li belediyelerde görülen torpilli atamaların sonu gelmezken, bu süreçte birçok şehir susuzluk, çöp dağları, ödenmeyen maaşlar ve mali krizle gündemde düşmüyor. İzmir Körfezi kokudan geçilmiyor. Özellikle kıyı şeridindeki tatil beldelerinde seçilen CHP'li belediyeler ise bu yaz döneminde vatandaşı susuzluğa mahkum etti. Tazminatsız kovulan işçiler İzmir'de eylem üstüne eylem yaparken, İstanbul ve Ankara'da ise ulaşım krizleri hemen hemen her hafta gündeme geliyor.

GÜVEN KAYBI VAR

CHP yönetimine olan güven kaybı, parti içerisinde de gün yüzüne çıkmaya başladı. 13 Ağustos'ta başlayan mahalle delege seçimlerine katılım oranı yüzde 25 bandını zorlukla geçebildi. İlçelerden otobüsler kaldırarak miting meydanlarını doldurmaya çalışan genel merkez kanadı, bu süreçte tehditleriyle de gündem oldu. İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesi sonrası adeta kontrolden çıkan Özel, gerektiği zaman vatandaşı sokağa dökebileceklerini, kayyum olmayı kabul eden herkesi de bundan sonra ihraç edeceklerini duyurdu. Dün CHP'nin 102. kuruluş yıldönümü etkinliğinde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İsterse Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyım atasınlar. Biz yolumuzda yürüyeceğiz" diyerek hukuku ve yargı kararlarını hiçe sayan tavrını sürdürdü.

MAAŞLARINI ALAMAYAN İŞÇİLER, BELEDİYE ÖNÜNDE EYLEM YAPTI

Sabah'ta yer alan habere göre, İzmir Konak Belediyesi'nde mali yapı çöktü. CHP'li belediyenin Basmane semtindeki hizmet binasının önünde neredeyse eylemsiz gün geçmiyor. Geçtiğimiz hafta memurların 1 gün süreyle iş bırakmasının yankıları sürerken bu sefer de işçiler ayaklandı. Konak Belediyesi'ne bağlı Mer-Bel A.Ş'de çalışan işçiler maaşları tam yatmayınca belediye önünde oturma eylemi yaptı. Sendikadan konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada geciken işçi maaşları ve diğer ödemeler nedeniyle çalı[1]şanların büyük mağduriyet yaşadığı belirtildi. Açıklamada, Mer-Bel işçisinin çalışarak ve hizmet üreterek belediyeye ve Konak Halkına karşı sorumluluklarını yerine getirdiğini belirtilerek, "Aynı hassasiyetle belediye işverenin de sorumluluğunu yerine getirmesini ve alacaklarımızı eksiksiz ve zamanında yatırmasını istiyoruz. Bizler alın terinden ve emeğinden başka geçim kaynağı olmayan işçileriz ve o alın teri kurumadan da ücretlerimizi istiyoruz" ifadelerine yer verildi.


