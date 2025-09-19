PODCAST CANLI YAYIN

Gazze’de katliam Aksa'da kazı: Kirli ortaklık A Haber'de ifşa edildi

Gazze’de sivilleri hedef alan saldırılarını sürdüren İsrail, Kudüs’te Mescid-i Aksa’nın altındaki gizli kazılar ve “Üçüncü Tapınak” hayaliyle İslam mirasını yok etmeye çalışıyor. ABD Dışişleri Bakanı Rubio’nun Netanyahu ile Ağlama Duvarı’nda verdiği görüntüler tartışmaları alevlendirirken, Gazeteci Abdülkadir Selvi, Washington’un bu kritik süreçte İsrail’in işlediği suçlara açıkça ortaklık ettiğini vurguladı.

Siyonist İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliamlar uluslararası tepki toplarken, Washington yönetiminin koşulsuz desteği eleştirilerin odağına yerleşti. Katar'a yönelik saldırıların hemen ardından İsrail'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Başbakan Binyamin Netanyahu ile Ağlama Duvarı önünde verdiği görüntüler "Mescid-i Aksa'nın altı mı kazılıyor?" tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Konuyu A Haber canlı yayınında değerlendiren Gazeteci Abdülkadir Selvi, Rubio'nun böyle kritik bir dönemde yaptığı ziyaretin güçlü bir siyasi mesaj taşıdığını belirterek, "ABD bu süreçte İsrail'in işlediği suçlara ortaklık ediyor" dedi.

SORUN ASLINDA AMERİKA

ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nde İsrail ile ilgili olan kararı değerlendiren Gazeteci Abdülkadir Selvi, sorunun yalnızca İsrail değil aynı zamanda bir ABD'de sorunu olduğuna dikkat çekti. Selvi konuya ilişkin yaptığı açıklama şu ifadelere yer verdi:

Bugün Amerika'nın İsrail ile ilgili kararı veto etmesi de bir kez daha gösterdi ki bu katliamlarda sorun yalnızca İsrail değil sorun aslında Amerika. Sorun Netanyahu değil sorun Trump, Rubio ve ondan önceki Blinken. Her yaptıkları katliamlardan sonra İsrail'e gidiyorlar, çok güçlü bir destek veriyorlar. Ve İsrail'in karşısında olan devletleri tehdit ediyorlar.

Mesela Katar'ı ele alalım. Güvenliği ABD'ye teslim etmiş bir körfez ülkesi. Trump en son gittiğinde 1.2 trilyon dolar para verdi. Körfez ülkesi de "ABD bizim güvenliğimizi sağlıyor" diye konfor içindeler. Bu konforun geçerli olmadığı ortaya çıktı. Ancak Rubio önce İsrail'e gitti ve o görüntüleri verdi. Görüşmeyi de Başkanlık Ofisinde de verebilirdi. Tam tersine ağlama duvarında görüştü. Ağlama duvarından sonra o tünele girdi. Başına Kipa taktı. Bir mesaj verdi. Bu Katar'a ve Körfez ülkelerine bir mesajdı. Ayrıca Filistin'i tanımak isteyen İngiltere, Fransa, Malta ve Kanada gibi ülkelere mesajdı.

TAKVİM GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Mescid-i Aksa'yı yıkıp yerine sözde tapınak inşa etmeyi planlayan siyonist İsrail'in projelerini daha önce gündeme getiren Takvim, "Kızıl İnek" kehanetini bahane eden radikal grupların Teksas'tan getirdikleri beş kızıl inekle Batı Şeria'da harekete geçtiğine dikkat çekmişti.

Fısıh Bayramı'nı fırsat bilen aşırı sağcı Yahudiler, Kudüs'te sembolik bir keçi kurban ederek Aksa'yı yıkma planlarının ilk adımını atmıştı.

"ÜÇÜNCÜ TAPINAK" HAYALİYLE TEHLİKELİ OYUN

Yahudi geleneğine göre Kudüs'te inşa edilmesi planlanan Üçüncü Tapınak için "arınma ayini"nin kusursuz bir kızıl düve ineğinin küllerine ihtiyaç duyduğu öne sürülüyor. Bu inançtan hareket eden radikal yerleşimciler, Teksas'tan getirilen beş kızıl ineği Batı Şeria'da besleyerek dünyanın sonunu "müjdeleyeceklerini" iddia ediyor.

Radikal Yahudi gruplara göre söz konusu tapınağın, Kudüs'ün Eski Şehri'nde Tapınak Tepesi olarak bilinen ve bugün Mescid-i Aksa ile Kubbetü's-Sahra'nın yer aldığı alanda inşa edilmesi gerekiyor. Yerleşimciler bu adımın "Mesih'in gelişini hızlandıracağına" inanıyor.

MESCİD-İ AKSA'YI YIKMAK İÇİN "MEŞRU DELİL" ARIYOR

Siyonist İsrail, 1980'li yıllardan bu yana Mescid-i Aksa'nın altında gizli kazılar yürütüyor. Çoğu zaman dünyadan saklanan bu faaliyetlerin amacının, Süleyman Mabedi'ne ait olduğu iddia edilen kalıntıları bulmak olduğu ifade ediliyor.

Bölgedeki uzmanlara göre Tel Aviv yönetimi, söz konusu kalıntıları ortaya çıkararak Mescid-i Aksa'yı yıkmak için "meşru delil" üretmeye çalışıyor.

Kudüs Yüksek İslâm Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksâ Hatibi Şeyh İkrime Sabri, daha önce AA'ya yaptığı açıklamada Siyonist rejimin Mescid-i Aksa'nın altında gizlice yürüttüğü kazı çalışmalarına dikkat çekerek "Ana amaçlarının Yahudi tarihine dair bir bulguya ulaşmak olduğunu" söylemişti. Sabri, "ancak İsrail, Doğu Kudüs'ü işgal ettiği 1967'den bu yana sürdürdüğü kazı çalışmalarına rağmen bu bağlamda tek bir bulguya rastlamadığını"da sözlerine eklemişti.

İSLAM'IN İZLERİNİ SİLMEYE ÇALIŞIYORLAR

Siyonist rejimin yaptığı kaçak kazılarla Emevi dönemine (661-750) ait eserlerin kasıtlı olarak hedef alındığı ve bu yolla Müslümanların izlerinin silinmek istendiği belirtiliyor. Eylül ayı başında Mescid-i Aksa'nın altında yürütülen kazılara ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Kudüs Valiliği yazılı bir açıklama yayımlamıştı.

Açıklamada, İsrailli yetkililerin Mescid-i Aksa'nın tarihi kimliğini yok etmek ve iddia edilen tapınak için gerçekleri çarpıtmak amacıyla İslami arkeolojik yapıları yok etmeye çalıştığı ifade edilmişti. Mescid-i Aksa'nın tarihiyle ve eserleriyle İslam dünyasının kimliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunun altı çizilen açıklamada, "Bu kimliğin silinmesi veya tahrif edilmesi mümkün değildir" denildi.

