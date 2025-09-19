Gazze’de katliam Aksa'da kazı: Kirli ortaklık A Haber'de ifşa edildi

Konuyu A Haber canlı yayınında değerlendiren Gazeteci Abdülkadir Selvi , Rubio'nun böyle kritik bir dönemde yaptığı ziyaretin güçlü bir siyasi mesaj taşıdığını belirterek, "ABD bu süreçte İsrail'in işlediği suçlara ortaklık ediyor" dedi.

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

SORUN ASLINDA AMERİKA

ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nde İsrail ile ilgili olan kararı değerlendiren Gazeteci Abdülkadir Selvi, sorunun yalnızca İsrail değil aynı zamanda bir ABD'de sorunu olduğuna dikkat çekti. Selvi konuya ilişkin yaptığı açıklama şu ifadelere yer verdi:

Bugün Amerika'nın İsrail ile ilgili kararı veto etmesi de bir kez daha gösterdi ki bu katliamlarda sorun yalnızca İsrail değil sorun aslında Amerika. Sorun Netanyahu değil sorun Trump, Rubio ve ondan önceki Blinken. Her yaptıkları katliamlardan sonra İsrail'e gidiyorlar, çok güçlü bir destek veriyorlar. Ve İsrail'in karşısında olan devletleri tehdit ediyorlar.

Mesela Katar'ı ele alalım. Güvenliği ABD'ye teslim etmiş bir körfez ülkesi. Trump en son gittiğinde 1.2 trilyon dolar para verdi. Körfez ülkesi de "ABD bizim güvenliğimizi sağlıyor" diye konfor içindeler. Bu konforun geçerli olmadığı ortaya çıktı. Ancak Rubio önce İsrail'e gitti ve o görüntüleri verdi. Görüşmeyi de Başkanlık Ofisinde de verebilirdi. Tam tersine ağlama duvarında görüştü. Ağlama duvarından sonra o tünele girdi. Başına Kipa taktı. Bir mesaj verdi. Bu Katar'a ve Körfez ülkelerine bir mesajdı. Ayrıca Filistin'i tanımak isteyen İngiltere, Fransa, Malta ve Kanada gibi ülkelere mesajdı.