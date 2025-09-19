Gazze’de katliam Aksa'da kazı: Kirli ortaklık A Haber'de ifşa edildi

Siyonist İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliamlar uluslararası tepki toplarken, Washington yönetiminin koşulsuz desteği eleştirilerin odağına yerleşti. Katar'a yönelik saldırıların hemen ardından İsrail'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Başbakan Binyamin Netanyahu ile Ağlama Duvarı önünde verdiği görüntüler "Mescid-i Aksa'nın altı mı kazılıyor?" tartışmalarını yeniden alevlendirdi.
Konuyu A Haber canlı yayınında değerlendiren Gazeteci Abdülkadir Selvi, Rubio'nun böyle kritik bir dönemde yaptığı ziyaretin güçlü bir siyasi mesaj taşıdığını belirterek, "ABD bu süreçte İsrail'in işlediği suçlara ortaklık ediyor" dedi.
SORUN ASLINDA AMERİKA
ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nde İsrail ile ilgili olan kararı değerlendiren Gazeteci Abdülkadir Selvi, sorunun yalnızca İsrail değil aynı zamanda bir ABD'de sorunu olduğuna dikkat çekti. Selvi konuya ilişkin yaptığı açıklama şu ifadelere yer verdi:
Bugün Amerika'nın İsrail ile ilgili kararı veto etmesi de bir kez daha gösterdi ki bu katliamlarda sorun yalnızca İsrail değil sorun aslında Amerika. Sorun Netanyahu değil sorun Trump, Rubio ve ondan önceki Blinken. Her yaptıkları katliamlardan sonra İsrail'e gidiyorlar, çok güçlü bir destek veriyorlar. Ve İsrail'in karşısında olan devletleri tehdit ediyorlar.
Mesela Katar'ı ele alalım. Güvenliği ABD'ye teslim etmiş bir körfez ülkesi. Trump en son gittiğinde 1.2 trilyon dolar para verdi. Körfez ülkesi de "ABD bizim güvenliğimizi sağlıyor" diye konfor içindeler. Bu konforun geçerli olmadığı ortaya çıktı. Ancak Rubio önce İsrail'e gitti ve o görüntüleri verdi. Görüşmeyi de Başkanlık Ofisinde de verebilirdi. Tam tersine ağlama duvarında görüştü. Ağlama duvarından sonra o tünele girdi. Başına Kipa taktı. Bir mesaj verdi. Bu Katar'a ve Körfez ülkelerine bir mesajdı. Ayrıca Filistin'i tanımak isteyen İngiltere, Fransa, Malta ve Kanada gibi ülkelere mesajdı.
TAKVİM GÜNDEME GETİRMİŞTİ
Mescid-i Aksa'yı yıkıp yerine sözde tapınak inşa etmeyi planlayan siyonist İsrail'in projelerini daha önce gündeme getiren Takvim, "Kızıl İnek" kehanetini bahane eden radikal grupların Teksas'tan getirdikleri beş kızıl inekle Batı Şeria'da harekete geçtiğine dikkat çekmişti.
Fısıh Bayramı'nı fırsat bilen aşırı sağcı Yahudiler, Kudüs'te sembolik bir keçi kurban ederek Aksa'yı yıkma planlarının ilk adımını atmıştı.