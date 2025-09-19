Böbrek kardeşleri düğünde beraber

Kütahya'da Tansu Hatipoğlu'nun 2007 yılında böbrek sağlığı bozuldu. 10 yıl süren tedavi ve takip süreci sonrası böbrekleri iflas eden Hatipoğlu, diyalize bağlanmak ve emekli olmak zorunda kaldı. 17 Eylül 2024'te kadavradan böbrek nakli gerçekleştirildi. Nakilde aynı kadavranın diğer böbreği Tuğçe Kurt'a verildi. İki hasta hastaneden "böbrek kardeşi" olarak taburcu oldu ve düzenli kontrollerle sağlıklarına kavuştu. Tansu Hatipoğlu, nakil yıl dönümünü evlilikle taçlandırdı. Melis Bozkayalar ile evlendi. Tuğçe Kurt ve ameliyatlarını gerçekleştiren Uzman Dr. Işık Özgü ve ekibi, çiftin bu mutlu gününde yanlarında oldu. Hatipoğlu, bu tarihi günün kendisi için milat olduğunu ifade etti.