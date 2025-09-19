3 boyutlu yazıcıdan leyleğe bacak

Bingöl'ün Genç İlçesi'nde vatandaşlar, 23 Ağustos'ta bacağına plastik ip dolanmış yaralı bir leylek buldu. Durumun Doğa Koruma ve Milli parklar Müdürlüğü'ne bildirilmesi üzerine ekipler tarafından cerrahi müdahaleyle leyleğin kangren olan bacağı kesildi. Veteriner hekim Ümit Taha Yasin Okutan, leyleğe protez bacak takabilmesi için Astsubay İzzet Tufan Bilge'den yardım istedi. 5 gün süren çalışma sonucu 3D yazıcıdan üretilen protez bacak, Pamuk ismi verilen leyleğe takıldı. Pamuk şimdi rahatça koşuyor