Türk savunma sanayi geleceğe güvenle bakıyor: Japonya merkezli Nikkei Asia "eşine az rastlanır bir adım" diyerek duyurdu!

Türk savunma sanayi geleceğe güvenle bakıyor... Ankara'nın eşine az rastlanır bir adımla tam 36 deniz platformunu aynı anda inşa ettiğini duyuran Japonya merkezli Nikkei Asia, Endonezya, Malezya ve Pakistan'a yapılan fırkateyn ve korvet satışlarının, Türkiye'nin 13 milyar dolarlık donanma güçlendirme programını finanse etmesine katkı sağladığını ön plana çıkardı.

Gazete, "Türkiye daha önce Malezya, Pakistan, Türkmenistan ve Azerbaycan'a gemi tedariki için anlaşmalar imzalamıştı. Malezya'ya sahil güvenlik için yeni gemi teslimatlarının 2027 yılında yapılması bekleniyor" diye yazdı.