Husumetlisini camide namaz kılarken bıçakla öldüren şüpheli hakkında "ağırlaştırılmış müebbet" istemi

Kayseri'de husumetlisini camide namaz kılarken bıçaklayarak öldüren şüpheli hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan iddianame düzenlendi. İddianamede, şüphelinin canavarca hisle hareket ederek fiilini gerçekleştirdiği sonucuna ulaşıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Temmuz 2025'te, Şevki Tanrıkulu'nu (63) Sami Ramazanoğlu Camisi'nde ikindi namazını kıldığı sırada bıçaklayarak öldüren tutuklu şüpheli Yasin Şanlı (32) hakkında iddianame hazırladı.

"Tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Kayseri Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu.

İddianamenin değerlendirme bölümünde, şüphelinin daha önce aralarında komşuluk hukukundan kaynaklı birtakım sorunlar bulunan maktulü öldürmeye karar verdiği, bu amaç ve irade doğrultusunda tasarladığı planı gerçekleştirmek amacıyla suç tarihinde camiye doğru gitmekte olan maktulü takip ettiği belirtildi.

ŞÜPHELİNİN CANAVARCA HİSLE HAREKET EDEREK FİİLİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Şüphelinin planını daha kolay gerçekleştirebilmek amacıyla camide cemaatle kılınan farz namazının kılınmasını beklemeye başladığı aktarılan iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Cami cemaatinin birlikte namaz kılmasından istifade ederek eylemine birisinin engel olmasının önüne geçmeyi düşündü. Farz namazı kılındığı esnada ikinci rekatta maktulün daha da savunmasız olmasından faydalanarak özellikle secdeye gitmesini kollayarak tam da o esnada arkasına geçti. Tüm bu hususlar, şüphelinin tasarlayarak hareket ettiği kanaatini güçlendiriyor. Maktulün üzerinden bıçak ele geçirilmesi de şüpheliden kendisine bir fiil gerçekleşebileceği ihtimali doğrultusunda savunma amacıyla hareket ettiğini gösteriyor. Maktul secdeden kalktığı esnada hayati bakımdan önem arz eden vücut bölgelerinden boğazını, yanında getirdiği bıçakla kesmesi ve akabinde yerde bulunan maktulün özellikle kalp hizasına olmak üzere çok sayıda bıçak darbesi gerçekleştirmesi, olayın gelişim süreci ve suçun işleniş şekli göz önünde bulundurulduğunda şüphelinin canavarca hisle hareket ederek fiilini gerçekleştirdiği sonucuna ulaşıldı."

Camideki cinayete ilişkin bir görüntü (Sosyal medya)Camideki cinayete ilişkin bir görüntü (Sosyal medya)

"EŞİNİ CAMİYE SERDİM, GİT LEŞİNİ AL DA GEL"

Maktulün eşi ise iddianamede yer alan beyanında, olay günü dışarıdan gelen gürültü üzerine balkona çıktığında şüpheli Yasin Şanlı'yı yanında annesi, kayınvalidesi ve eşiyle evlerinin kapısının önünde gördüğünü anlattı.

Elleri kanlı olan şüphelinin, kendisine, "Eşini camiye serdim, git leşini al da gel. Sıra kardeşine geldi, ona da aynısını yapacağım." dediğini iddia etti.

ŞÜPHELİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İddianamede şüpheli Yasin Şanlı'nın ifadesine de yer verildi. Şüpheli ifadesinde, maktulle evlerinin yan yana olduğunu, 2018'den beri komşuluk hukukundan kaynaklanan sorunlar yaşadıklarını ileri sürdü.

Maktulün aslı olmadığı halde kendi evinin önüne çöp dökmek, sigara izmariti atmak, kaçak elektrik ve su kullanmak gibi bahanelerle kendisi ve ailesiyle sürekli tartıştığını öne süren Şanlı, kendilerinin şeref ve haysiyetine dokunacak sözler sarf ettiğini savundu.

İfadesinde, yine zaman zaman evlerine gelen kişilerin arabalarını onun evinin önüne park etmesinden dolayı sorun çıkarttığını iddia eden şüpheli, savunmasında şunları anlattı:

"Bu meseleler dolayısıyla maktul bana ve aileme ağza alınmayacak küfürler etti. Birkaç sefer de annemi darbetti. Olay günü evinin önünde süt parasını ödemekte olduğum esnada maktul beni gördü, hakaret ve tehditte bulundu. Önceki yaşanmışlıkların da etkisiyle evin önünde bulunan bıçağı alıp arkasından gittim. Camide namaz kıldığı esnada, 'Şimdi de küfür etsene, şimdi de tehdit etsene, şimdi de tahrik etsene' diyerek öldürme kastıyla boğazını kestim. Yere düştükten sonra eylemime devam ettim ve maktulün göğüs bölgesine doğru birkaç bıçak darbesi daha gerçekleştirdim."

