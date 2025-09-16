PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor: Öncüpınar’da yoğunluk oluştu

Esed rejiminin katliamlarından kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin, ülkelerine dönüşü sürüyor. ülkesine dönmek isteyen Suriyeliler, Kilis'te bulunan Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturuyor.

Giriş Tarihi:
Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor: Öncüpınar’da yoğunluk oluştu

61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinden sonra yıllardır vatan hasreti çeken Suriyeliler Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturuyor. Gönüllü Geri Gönderme Birimi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine giden Suriyeliler. Uzun yıllardır kendilerini ağırlayan Türk halkına teşekkür etti.

Ülkesine dönen Muhammet Elsalih (26) iç savaş nedeniyle 9 yıl önce sığındığı ve çok sevdiği Türkiye'den üzülerek ayrıldığını belirterek, "Suriye'de savaş bitti. Ülkeme dönüyorum ve çok mutluyum. Türkiye'ye teşekkür ediyorum, bize destek oldular, bizi misafir ettiler. Ülkemizde yeniden hayata başlayacağız. Orada aileme kavuşacağım" dedi.

Türkiye'deki Suriyelilerin gönüllü geri dönüşü devam ediyor (DHA)Türkiye'deki Suriyelilerin gönüllü geri dönüşü devam ediyor (DHA)

'HER ŞEY ÇOK GÜZELDİ'

Ülkesine döneceği için mutlu olduğunu dile getiren Suriyeli Muhammed Şıho (25) ise, "8 yıl önce Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Türkiye'de yaşadığım sürede her şey çok güzeldi. Türk halkına teşekkür ediyorum. Türk halkı bize iş verdi, bizi aileden biri olarak gördü. Bunun için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Arz-ı Mev'ud'a "İslam Birliği" tokadı! Ankara'nın Suriye'den Libya'ya KKTC'den Akdeniz'e "felç edici" hamleleri: "İsrail'i Türkiye'nin gazabından ABD kurtaramaz"
İsrail Gazze'de kara saldırısına başladı! Netanyahu'nun kalıcı işgal planı: Tanklar şehir merkezine girdi | ABD Dışişleri'nden ilk açıklama
Borsa İstanbul
İBB'deki yolsuzlukta 'VIP Yakup' itirafları! İmamoğlu'nun 30 kişilik VIP listesi mercek altında! Savcılık harekete geçti
CHP'li Bayrampaşa Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında 48 şüpheli adliyede
İzmir Balçova’da 2 polisi şehit eden Eren Bigül'ün ifadesi ortaya çıktı! Katilin ifadesi kan dondurdu | Hedefinde başka yerler varmış
CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'nde yasak aşk skandalı! Başkan imkanları sevgilileri için seferber etmiş
İstanbul ve Karadeniz için sağanak uyarısı! Gün ve saat belli oldu: Termometreler bir anda 7-8 derece düşecek
İşte memurların Ocak zammına gelecek formüller...
Başkan Erdoğan'dan Katar'da Gazze diplomasisi! Dünyaya Filistin mesajı: Başkenti Doğu Kudüs olacak!
26 farklık bozgun hazımsızlık yaptı! Yunan basketbolcu Giannis Antetekounmpo'dan kutsalımız Türk bayrağına küfür | Tepkiler peş peşe...
Bay Kemal "Olağan" yolları kovalıyor! 21 Eylül'de şaibeyi aklamayacak... Kılıçdaroğlu ve Özel hangi CHP'li vekilin evinde görüşecek?
Elazığ'da gökyüzünde iki büyük patlama: Nedeni belli oldu | Patlama sesi güvenlik kamerasında
DOHA zirvesi bildirisi yayımlandı: İslam dünyasından terör devleri İsrail'e 25 maddelik sert tepki
Can Holding'e "kara para" operasyonu! Habertürk, Show TV, 121 şirkete ve Tekfen Holding'deki hisselerine el konuldu | 5 şüpheliye tutuklama Tekdağ'a ev hapsi
Fenerbahçe maçı sonrası tansiyon düşmedi! Trabzonspor taraftarları TFF binasında toplandı: "Ferhat Gündoğdu'yu istifaya davet ediyoruz"
Başkan Erdoğan'dan Katar'da tarihi açıklama: İsrail'i durduracak güce sahibiz | "Savunma alanında tecrübelerimizi paylaşırız" mesajı
CHP'den Cumhur'a nifak sokma çabası! Hikmet Çetin Bahçeli'den "MHP-CHP koalisyonu" istedi: "Kılıçdaroğlu-Beştepe" yalanını kim söyletti?
CHP'nin şaibeli kurultayına iptal davası yine ertelendi! Takvim salondan aktardı... Kılıçdaroğlu cephesinden açıklama
Togg T10F dört farklı versiyonuyla satışa çıktı! Fiyatları belli oldu: En düşük model ne kadar?