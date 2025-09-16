Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor: Öncüpınar’da yoğunluk oluştu

61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinden sonra yıllardır vatan hasreti çeken Suriyeliler Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturuyor. Gönüllü Geri Gönderme Birimi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine giden Suriyeliler. Uzun yıllardır kendilerini ağırlayan Türk halkına teşekkür etti.

Ülkesine dönen Muhammet Elsalih (26) iç savaş nedeniyle 9 yıl önce sığındığı ve çok sevdiği Türkiye'den üzülerek ayrıldığını belirterek, "Suriye'de savaş bitti. Ülkeme dönüyorum ve çok mutluyum. Türkiye'ye teşekkür ediyorum, bize destek oldular, bizi misafir ettiler. Ülkemizde yeniden hayata başlayacağız. Orada aileme kavuşacağım" dedi.

Türkiye'deki Suriyelilerin gönüllü geri dönüşü devam ediyor (DHA)

'HER ŞEY ÇOK GÜZELDİ'

Ülkesine döneceği için mutlu olduğunu dile getiren Suriyeli Muhammed Şıho (25) ise, "8 yıl önce Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Türkiye'de yaşadığım sürede her şey çok güzeldi. Türk halkına teşekkür ediyorum. Türk halkı bize iş verdi, bizi aileden biri olarak gördü. Bunun için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.