İzmir'de çöp kronik bir sorun

Belediye binasında 3 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle 9 Eylül'de "işgal eylemi" başlatan Buca Belediyesi'nde çalışan 1885 işçi, eylemlerine iş bırakma şeklinde devam ediyor. Buca'da yaşayanlar, eylem nedeniyle çöplerin toplanmamasına tepki gösterdi. Gökçem Önal, çöplerin birikmesini eleştirerek, "Benim annem ve babam vergi ödüyor. Buradan hastalıklar çıkabilir. Temizlik işçilerinin parası ne olursa olsun ödenmeli" dedi. Leyla Güven de çöplerin acil olarak toplanması gerektiğini söyleyerek, "İşçilerin hakkını versinler. Çok kötü bir manzara. Mikrop kapacak diye çocuğu dışarı salamıyoruz." diye konuştu.





Çöp dağlarında yangınlar çıkarken, restoranların önü de kötü kokulu çöplerle dolup taştı