Dini değerlere hakaret eden Rock grubu üyeleri tutuklandı: Satanist görsellerle gündeme gelmişlerdi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, İstanbul Kadıköy çıkışlı Sarinvomit rock grubunun üyelerinin, şarkı sözleri ve sosyal medya paylaşımlarında dini değerlere yönelik hakaretler içerdiği gerekçesiyle açıldı.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Dini değerlere hakaret ettikleri öne sürülen "Sarinvomit" adlı rock grubuna yönelik soruşturmada, gözaltına alınan beş üye çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Emniyetin tespitlerinin ardından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinde, şarkılar ve tasarımlarla ilgilerinin bulunmadığını, sadece müzisyenlik yaptıklarını öne süren şüphelilerin bu savunmaları yeterli görülmedi.

İstanbul Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, beş kişiyi "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklayarak cezaevine gönderdi.