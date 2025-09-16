Batman'da aile katliamı

Batman Beşiri'de gece seyir halinde olan Mehmet Şanlı'nın (65) kullandığı araca düzenlenen silahlı saldırıda sürücünün yanı sıra eşi Takibe Şanlı (43), kızı Elanur (9) ve oğlu Akın (6) yaşamını yitirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 24 şüpheli gözaltına alındı. Takibe Şanlı'nın cenazesi Batman Asri Mezarlıkta defnedildi. Baba Mehmet Şanlı ile kızı Elanur ve oğlu Akın'ın cenazesi Eskihamur köyünde gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.



'ARAZİ MESELESİ'

Silahlı saldırıya uğrayan aile ile saldırganlar arasında hem arazi anlaşmazlığı hem de kız kaçırma nedeniyle husumet olduğu öğrenildi. Mehmet Şanlı'nın kardeşinin husumetli olduğu aileden kız kaçırdığı, iki gün sonra kızın ailesine teslim edildiği öğrenildi.