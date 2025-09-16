Başkan Erdoğan’dan sokak çağrısı yapan FETÖ’cü hainlere sert tepki: Sokakları karıştırmak isteyene eyvallah etmeyiz

AZILI FETÖ'CÜDEN TEK YOL SOKAK ÇAĞRISI FETÖ 'cü Adem Yavuz Arslan ise, "CHP bunları önlemek son virajda da ülkeyi kurtarmak istiyorsa muhalefeti örgütlemek sokağa inmek zorunda, alternatif bir yöntem yok." diyerek CHP'yi sokakları karıştırmaya davet etti.

Can Dündar , " Hukuku ortadan kaldıranlar itaatsizlik hakkının önünü açtı. İktidar hukuka uymuyorsa kimseden uyması beklenemez. Bundan sonrası gücü gücü yetene dönebilir ve bütün silahlı gücüne rağmen AKP gücünü ve desteğini yitirmiş durumdadır. Buna karşın CHP en yoğun halk desteğini aldığı bir dönem yaşıyor. Partinin artık tek çıkışı var. Sokakta olmak, sokakta kalmak, sokaktan gelen meşru gücünü kullanmak." ifadeleriyle CHP 'ye sokakları adres gösterdi.

Başkan Erdoğan'dan Katar ziyareti dönüşü gazetecilere açıklama (Takvim.com.tr)

"EYVALLAH ETMEYİZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Katar'dan dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, özellikle FETÖ'cü hainlerin mahkemenin CHP İstanbul İl Başkanlığı kararı üzerinden yaptığı sokak çağrıları hakkında "Bu FETÖ artıkları, anlaşılan siyasi çıkmaz içinde olan muhalefeti kullanışlı bir aparat olarak görüyorlar. Sokakları karıştırmaya, kaos ve kargaşa oluşturmaya çalışanlara asla eyvallah etmeyiz" dedi.

İşte Erdoğan'a yöneltilen o soru ve yanıtı:

SORU: Son zamanlarda yine sokak çağrısı yapanların sayısı arttı. FETÖ firarileri de sosyal medyadan sokak çağrısı yaptı. Yurt içinde de provokatif söylemde bulunanlar var. Sokak çağrısı yapanlara dair neler söylemek istersiniz?

Bu sokak çağrısını yapanlar kimler? Bu sorunun cevabını öncelikle bir vermemiz lazım. Bu millete ihanetleri tescillenmiş tipler. Bunların sözüne itibar edip sokağa çıkan, kitleleri bunların yönlendirmeleri ve ağa babalarının talimatları ile sokağa dökmeye çalışanlar, açık söylüyorum, bu ihanet odaklarına bana göre ortak olurlar. Böyle bir yanlışın içerisine benim vatandaşlarımın asla düşmemesi lazım. Bu FETÖ artıkları, anlaşılan siyasi çıkmaz içinde olan muhalefeti kullanışlı bir aparat olarak görüyorlar. Onun için de onların saflarında yer alıyorlar. Sokakları karıştırmaya, kaos ve kargaşa oluşturmaya çalışanlara asla eyvallah etmeyiz. Gerekeni gecikmeden, milletin huzurunu bozmalarına fırsat vermeden, biz yaparız.

"HALK ARTIK BİLİNÇLİ"

Gezi olayları, FETÖ'nün alçak darbe girişimi gibi eylemleri yaşayan vatandaşlarımız, artık daha bilinçli, devletimiz de daha güçlüdür. Siyasetin nerede, nasıl yapılacağı bellidir. İşte doğru siyasetin nerede nasıl yapıldığını gördüğü, bildiği için vatandaşımız bizim aramıza katılıyor ve bu süreç inşallah böyle devam edecek. Dahası insanları sokağa çağırmak, vandalizme yönlendirmek siyasetin değil, hukukun ve güvenlik güçlerinin konusudur. Siyasi partileri kriminalize etmeye çalışan kadrolar, en büyük kötülüğü önce kendi partilerine yaparlar. Biz Türkiye'de siyasetin nasıl yapılması gerektiğini her daim ortaya koymuş ve bu konuda da örnek olmuş bir partiyiz.