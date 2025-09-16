PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan’dan sokak çağrısı yapan FETÖ’cü hainlere sert tepki: Sokakları karıştırmak isteyene eyvallah etmeyiz

Katar ziyareti dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ’cü hainlerin sokak çağrılarına “Bu FETÖ artıkları, anlaşılan siyasi çıkmaz içinde olan muhalefeti kullanışlı bir aparat olarak görüyorlar. Onun için de onların saflarında yer alıyorlar. Sokakları karıştırmaya, kaos ve kargaşa oluşturmaya çalışanlara asla eyvallah etmeyiz” dedi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkan Erdoğan’dan sokak çağrısı yapan FETÖ’cü hainlere sert tepki: Sokakları karıştırmak isteyene eyvallah etmeyiz

CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan mahkeme kararıyla Özgür Çelik'in uzaklaştırılması ve göreve Gürsel Tekin'in getirilmesinin ardından FETÖ'cü hainler alçak planlarını devreye soktu.

FETÖ'nün MİT tırları kumpası davasından hapis cezasına çarptırılan firari Can Dündar ve FETÖ'cü firari Adem Yavuz Arslan CHP'ye "sokak" aklı verdi.

Firari Can Dündardan CHPye sokak aklı! Darbe çağrısı yaptıFirari Can Dündardan CHPye sokak aklı! Darbe çağrısı yaptı

Can Dündar, "Hukuku ortadan kaldıranlar itaatsizlik hakkının önünü açtı. İktidar hukuka uymuyorsa kimseden uyması beklenemez. Bundan sonrası gücü gücü yetene dönebilir ve bütün silahlı gücüne rağmen AKP gücünü ve desteğini yitirmiş durumdadır. Buna karşın CHP en yoğun halk desteğini aldığı bir dönem yaşıyor. Partinin artık tek çıkışı var. Sokakta olmak, sokakta kalmak, sokaktan gelen meşru gücünü kullanmak." ifadeleriyle CHP'ye sokakları adres gösterdi.

FETÖ firarisi Can Dündar'dan CHP'ye "sokak" aklı

AZILI FETÖ'CÜDEN TEK YOL SOKAK ÇAĞRISI

FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan ise, "CHP bunları önlemek son virajda da ülkeyi kurtarmak istiyorsa muhalefeti örgütlemek sokağa inmek zorunda, alternatif bir yöntem yok." diyerek CHP'yi sokakları karıştırmaya davet etti.

Başkan Erdoğan'dan Katar ziyareti dönüşü gazetecilere açıklama (Takvim.com.tr)Başkan Erdoğan'dan Katar ziyareti dönüşü gazetecilere açıklama (Takvim.com.tr)

"EYVALLAH ETMEYİZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Katar'dan dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, özellikle FETÖ'cü hainlerin mahkemenin CHP İstanbul İl Başkanlığı kararı üzerinden yaptığı sokak çağrıları hakkında "Bu FETÖ artıkları, anlaşılan siyasi çıkmaz içinde olan muhalefeti kullanışlı bir aparat olarak görüyorlar. Sokakları karıştırmaya, kaos ve kargaşa oluşturmaya çalışanlara asla eyvallah etmeyiz" dedi.

İşte Erdoğan'a yöneltilen o soru ve yanıtı:

SORU: Son zamanlarda yine sokak çağrısı yapanların sayısı arttı. FETÖ firarileri de sosyal medyadan sokak çağrısı yaptı. Yurt içinde de provokatif söylemde bulunanlar var. Sokak çağrısı yapanlara dair neler söylemek istersiniz?

Bu sokak çağrısını yapanlar kimler? Bu sorunun cevabını öncelikle bir vermemiz lazım. Bu millete ihanetleri tescillenmiş tipler. Bunların sözüne itibar edip sokağa çıkan, kitleleri bunların yönlendirmeleri ve ağa babalarının talimatları ile sokağa dökmeye çalışanlar, açık söylüyorum, bu ihanet odaklarına bana göre ortak olurlar. Böyle bir yanlışın içerisine benim vatandaşlarımın asla düşmemesi lazım. Bu FETÖ artıkları, anlaşılan siyasi çıkmaz içinde olan muhalefeti kullanışlı bir aparat olarak görüyorlar. Onun için de onların saflarında yer alıyorlar. Sokakları karıştırmaya, kaos ve kargaşa oluşturmaya çalışanlara asla eyvallah etmeyiz. Gerekeni gecikmeden, milletin huzurunu bozmalarına fırsat vermeden, biz yaparız.

"HALK ARTIK BİLİNÇLİ"

Gezi olayları, FETÖ'nün alçak darbe girişimi gibi eylemleri yaşayan vatandaşlarımız, artık daha bilinçli, devletimiz de daha güçlüdür. Siyasetin nerede, nasıl yapılacağı bellidir. İşte doğru siyasetin nerede nasıl yapıldığını gördüğü, bildiği için vatandaşımız bizim aramıza katılıyor ve bu süreç inşallah böyle devam edecek. Dahası insanları sokağa çağırmak, vandalizme yönlendirmek siyasetin değil, hukukun ve güvenlik güçlerinin konusudur. Siyasi partileri kriminalize etmeye çalışan kadrolar, en büyük kötülüğü önce kendi partilerine yaparlar. Biz Türkiye'de siyasetin nasıl yapılması gerektiğini her daim ortaya koymuş ve bu konuda da örnek olmuş bir partiyiz.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Katar dönüşü Terörsüz Türkiye açıklaması: "Kurulan tuzakları bozduk ve bozacağız"
Başkan Erdoğan'dan 81 ilde sosyal konut müjdesi: "Önümüzdeki ay detayları paylaşacağız"
Borsa İstanbul
Başkan Erdoğan CHP'yi özetledi! İta amiri kulağına fısıldıyor Özgür Özel konuşuyor | 100 yıllık partiyi hırsızlık çetesinin fedaisi ettiler
Başkan Erdoğan’dan sokak çağrısı yapan FETÖ’cü hainlere sert tepki: Sokakları karıştırmak isteyene eyvallah etmeyiz
Arz-ı Mev'ud'a "İslam Birliği" tokadı! Ankara'nın Suriye'den Libya'ya KKTC'den Akdeniz'e "felç edici" hamleleri: "İsrail'i Türkiye'nin gazabından ABD kurtaramaz"
Borsa İstanbul'da "manipülasyon" soruşturması: 14 şüpheli gözaltına alındı
İsrail Gazze'de kara saldırısına başladı! Netanyahu'nun kalıcı işgal planı: Tanklar şehir merkezine girdi | ABD Dışişleri'nden ilk açıklama
Charlie Kirk’ün suikastçısı yakalanmadan 2 saat önce yazdı: Tyler Robinson’ın itirafı: Discord’da kan donduran mesaj
İBB'deki yolsuzlukta 'VIP Yakup' itirafları! İmamoğlu'nun 30 kişilik VIP listesi mercek altında! Savcılık harekete geçti
Barış Arduç yeni dizisi Aşk ve Gözyaşın’nı anlattı: Küllenmiş ilişkiler ve ikinci şanslar!
CHP'li Bayrampaşa Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında 48 şüpheli adliyede
İzmir Balçova’da 2 polisi şehit eden Eren Bigül'ün ifadesi ortaya çıktı! Katilin ifadesi kan dondurdu | Hedefinde başka yerler varmış
CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'nde yasak aşk skandalı! Başkan imkanları sevgilileri için seferber etmiş
İstanbul ve Karadeniz için sağanak uyarısı! Gün ve saat belli oldu: Termometreler bir anda 7-8 derece düşecek
İşte memurların Ocak zammına gelecek formüller...
Başkan Erdoğan'dan Katar'da Gazze diplomasisi! Dünyaya Filistin mesajı: Başkenti Doğu Kudüs olacak!
26 farklık bozgun hazımsızlık yaptı! Yunan basketbolcu Giannis Antetekounmpo'dan kutsalımız Türk bayrağına küfür | Tepkiler peş peşe...
Bay Kemal "Olağan" yolları kovalıyor! 21 Eylül'de şaibeyi aklamayacak... Kılıçdaroğlu ve Özel hangi CHP'li vekilin evinde görüşecek?
Can Holding'e "kara para" operasyonu! Habertürk, Show TV, 121 şirkete ve Tekfen Holding'deki hisselerine el konuldu | 5 şüpheliye tutuklama Tekdağ'a ev hapsi