Firari Can Dündar'dan CHP'ye "sokak" aklı!

CHP’de İstanbul İl Kongresi krizi büyürken, FETÖ firarisi Can Dündar Özgür Özel'e "sokak" rotası çizdi. Mahkeme kararıyla Özgür Çelik’in yerine Gürsel Tekin’in atanmasına rağmen, CHP lideri Özgür Özel “tanımıyoruz” diyerek sokak mesajı vermesini destekleyen firari Can Dündar, "Tek yol kaldı: sokak" ifadeleriyle CHP’ye sokakları adres gösterdi. İşte firarinin CHP'ye verdiği o akıl...

FETÖ'nün "MİT tırları kumpası" davasından hapis cezasına çarptırılan firari Can Dündar Cumhuriyet Halk Partisi'ne "sokak" aklı verdi.

KONGRE KARARI PARTİYİ KARIŞTIRDI
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi. Mahkemenin Özgür Çelik'in yerine Gürsel Tekin'i il başkanı olarak görevlendirmesi, parti yönetimi tarafından tanınmadı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Benim il başkanım Özgür Çelik'tir" diyerek kararın yok hükmünde olduğunu iddia ederek hukuku tanımayacaklarını bildirdi.

"MAHKEMENİN KARARINI TANIMIYORUZ" DEDİ SOKAK TEHDİDİNDE BULUNDU
Özel, kararın ardından katıldığı bir programda, "Mahkemenin verdiği karar hukuken de siyaseten de yok hükmündedir. MYK kararını aldı, il başkanımız görevinin başındadır. Biz bu kararı tanımıyoruz." dedi.

Özel ayrıca sokakları işaret ederek,"Miting bitiyor uykumuz geliyor gidip dağılıyoruz. Dağılmaya da biliriz. Akıllarını başlarına toplasınlar" tehditte bulundu.

CAN DÜNDAR'DAN SOKAK AKLI
Bu gelişmelerin ardından firari Can Dündar da CHP'ye sokak rorası çizdi!

Sosyal medyadan yayın yapan Dündar, "Tek yol kaldı: sokak" diyerek CHP'nin sokakları karıştırmasını istedi.

Firari Can DündarFirari Can Dündar

Firari Dündar şu skandal sözleri söyledi:
"CHP yönetimi yerinde bir çıkışla mahkeme kararını yok sayma kararı aldı, yani direnecek. Gürsel Tekin Pazartesi günü CHP il binasına girmeyi deneyebilir. CHP, tıpkı belediye binasını savunduğu gibi il binasını da kitle desteğiyle savunabilir. Hukuku ortadan kaldıranlar, itaatsizlik hakkının önünü açtı. Bundan sonrası gücü gücü yetene dönemidir, CHP'nin tek çıkışı var sokakta olmak, sokakta kalmak, sokaktan gelen meşru gücünü kullanmak."

ÖZEL SARAÇHANE'Yİ KARIŞTIRMIŞTI!
Öte yandan Özel, Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasının ardından skandalları perdelemek için meselenin siyasi olduğunu savunup partililerini sokaklara çağırarak polisle karşı karşıya getirmişti.

Can Dündar, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın katili Mustafa Koçak'a sahip çıktı!

