Firari Can Dündar'dan CHP'ye "sokak" aklı!

FETÖ'nün "MİT tırları kumpası" davasından hapis cezasına çarptırılan firari Can Dündar Cumhuriyet Halk Partisi'ne "sokak" aklı verdi.
KONGRE KARARI PARTİYİ KARIŞTIRDI
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi. Mahkemenin Özgür Çelik'in yerine Gürsel Tekin'i il başkanı olarak görevlendirmesi, parti yönetimi tarafından tanınmadı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Benim il başkanım Özgür Çelik'tir" diyerek kararın yok hükmünde olduğunu iddia ederek hukuku tanımayacaklarını bildirdi.
"MAHKEMENİN KARARINI TANIMIYORUZ" DEDİ SOKAK TEHDİDİNDE BULUNDU
Özel, kararın ardından katıldığı bir programda, "Mahkemenin verdiği karar hukuken de siyaseten de yok hükmündedir. MYK kararını aldı, il başkanımız görevinin başındadır. Biz bu kararı tanımıyoruz." dedi.
Özel ayrıca sokakları işaret ederek,"Miting bitiyor uykumuz geliyor gidip dağılıyoruz. Dağılmaya da biliriz. Akıllarını başlarına toplasınlar" tehditte bulundu.
CAN DÜNDAR'DAN SOKAK AKLI
Bu gelişmelerin ardından firari Can Dündar da CHP'ye sokak rorası çizdi!
Sosyal medyadan yayın yapan Dündar, "Tek yol kaldı: sokak" diyerek CHP'nin sokakları karıştırmasını istedi.