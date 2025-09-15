PODCAST CANLI YAYIN

İşte CHP duruşmasında yaşanabilecek 5 senaryo

CHP’nin ‘şaibeli kurultay’ davası bugün görülüyor. Davadan tek bir sonuç çıkmasının dışında birkaç olasılıklı bir karar bekleniyor.

Giriş Tarihi:
CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davada gözler bugün Ankara'da yapılacak olan duruşmaya çevrildi. Dava, ilk olarak 26 Mayıs 2025'te görülmüş ancak mahkeme bir sonraki celseyi 30 Haziran'a ertelemişti. 30 Haziran'da görülen şaibeli kurultayın duruşmasında mahkeme başkanı, "Menfaat temini nedeniyle irade fesadı olmuş mu olmamış mı; buna bakacağız. Ceza davasındaki görevsizlik itirazının sonucunu bekleyeceğiz" diyerek yargılamayı ertelemişti. CHP'nin 'şaibeli kurultay iddiasıyla' 42. Asliye Mahkemesi'nde görülecek davada karar bekleniyor. CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı'nın davası bugün 42. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Mahkemeden mutlak butlan kararı çıkması durumunda eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden partinin başına geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

İŞTE OLASILIKLAR
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali davasında, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin bugün verebileceği beş olasılık öne çıkıyor:
Duruşmanın ertelenmesi;
Ertelenirken mevcut yönetimin tedbiren görevden alınması;
Mutlak butlan kararıyla eski yönetimin göreve dönmesi;
Çağrı heyeti atanması;
Mahkemenin görevsizlik kararı vermesi...

Yargının kararı sonrasında Kılıçdaroğlu'nun partiye dönebileceği olasılığı var. Ancak 6 gün sonra da yeni bir kurultay yapılacak.

CHP'nin şaibeli kurultayı için kritik gün! Mahkeme mutlak butlan kararı mı verecek? 5 olası senaryo | Kılıçdaroğlu iki ismi ihraç edecek
