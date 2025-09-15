7 bıçakla katletti! Pişkin pişkin özür diledi

Bursa'da geçtiğimiz şubat ayında Ömer Candar (25), kar maskesi takarak tekel bayisine girdi. İçki çalıp, kaçtı. Kendisini yakalamak isteyen iş yeri sahibinin oğlu Serdar Sülün'ü (36) 7 bıçak darbesiyle katletti. 10 suç kaydı bulunan Ömer Candar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Katil Ömer Candar'ın yargılanmasına Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Savunmasını yapan Ömer Candar, "Pişmanım ailesinden özür diliyorum" ifadelerini kullandı. Acılı baba Nurettin Sülün, "Keşke oğlum yerine beni öldürseydin" dedi. Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı ertelerken, sanık Ömer Candar'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi

