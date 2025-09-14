İsrail saldırıları Gazze’de 250 binden fazla kişiyi yerinden etti

İsrail'in başlattığı soykırım, Gazzelileri, yerinden yurdundan etti. Gazze kent merkezine yönelik saldırılar nedeniyle son birkaç hafta içinde 250 binden fazla kişi, şehri terk ederek güneye gitti. BM, saldırı öncesinde Gazze Şehri ve çevresinde yaklaşık bir milyon Filistinli'nin yaşadığının tahmin edildiğini bildirmişti.

Gazze şehri sakinlerinde Ümmü Enes el Aşkar "Her gece canlı uyanıp uyanmayacağımızı bilmeden uyuyoruz. Etrafımızdaki bombardıman hiç durmuyor. Evimizde kalıyoruz çünkü gidecek başka yerimiz yok. Bu hayat değil. Ölüm bundan daha kolay olurdu." dedi.