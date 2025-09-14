PODCAST CANLI YAYIN

İsrail saldırıları Gazze’de 250 binden fazla kişiyi yerinden etti

Gazze kent merkezine yönelik yoğun bombardımanlar nedeniyle 250 binden fazla kişi güvenli bölgelere göç etmek zorunda kaldı. BM, saldırılar öncesinde bölgede yaklaşık bir milyon Filistinlinin yaşadığını bildirirken, Gazze sakini Ümmü Enes el Aşkar yaşadıkları dehşeti “Her gece canlı uyanıp uyanmayacağımızı bilmeden uyuyoruz.” sözleriyle anlattı.

İsrail'in başlattığı soykırım, Gazzelileri, yerinden yurdundan etti. Gazze kent merkezine yönelik saldırılar nedeniyle son birkaç hafta içinde 250 binden fazla kişi, şehri terk ederek güneye gitti. BM, saldırı öncesinde Gazze Şehri ve çevresinde yaklaşık bir milyon Filistinli'nin yaşadığının tahmin edildiğini bildirmişti.

Gazze şehri sakinlerinde Ümmü Enes el Aşkar "Her gece canlı uyanıp uyanmayacağımızı bilmeden uyuyoruz. Etrafımızdaki bombardıman hiç durmuyor. Evimizde kalıyoruz çünkü gidecek başka yerimiz yok. Bu hayat değil. Ölüm bundan daha kolay olurdu." dedi.

