Manavgat yolsuzluk soruşturmasında külçe altın ve yüklü nakit ele geçirildi

Antalya Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında, tutuklu eski Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül ek ifade verdi. Rüşvet paralarının bir kısmını Başkan Kara'nın talimatıyla, yakın arkadaşı Abdullah Doğukan Kayhan'a teslim ettiğini itiraf etti.

Bu ifadeler üzerine gözaltına alınan Kayhan, Cem Gül'den aldığı paraları yine Başkan Kara'nın talimatı doğrultusunda zirai depoda sakladığını kabul etti. Savcı gözetiminde yer gösterme ve arama işlemi sonucunda, depoda gizlenmiş halde 3 kilogram külçe altın ile birlikte yarım milyon Euro ve 153 bin 160 Dolar nakit para ele geçirildi. Yetkililer, ele geçirilen delillerin Manavgat Belediyesi'nde yürütülen yolsuzluk ve rüşvet iddialarının somut kanıtı niteliğinde olduğunu belirtti.

CHP'li Manavgat Belediye eski Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in odasında baklava kutusunda 110 bin Euro ele geçirilmişti.