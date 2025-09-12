Dünyaca ünlü oyuncu ve yönetmenler Gazze katliamına ortak olmayacaklarını açıkladı

Katil İsrail, 7 Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'nde dehşet yaşatıyor. Bugüne kadar bebek, çocuk demeden 64 bin 725 Filistinli vatandaş hayatını kaybetti. Bu katliama sessiz kalan Batı, tepki göstermeye başladı.

Aralarında Oscar, BAFTA, Emmy ve Cannes ödüllü isimlerin de bulunduğu dünyaca ünlü oyuncu, yönetmen ve film yapımcıları, 8 Eylül'de katliama ortak olmayacaklarını bildiren metne imza attı.

Ünlü oyuncular Olivia Colman, Mark Ruffalo, Riz Ahmed, Tilda Swinton, Javier Bardem ve Susan Sarandon ile yönetmenler Yorgos Lanthimos, Ava DuVernay ve Adam McKay gibi isimler dahil bin 300'den fazla kişi tarafından imzalandığı açıklanan metne gösterilen destek, kısa sürede 4 bin imzayı aştı.

Aralarında Joaquin Phoenix, Emma D'Arcy, Eric Andre, Rooney Mara, Guy Pearce, Andrew Garfield, Emma Stone ve Elliot Page gibi ünlü isimlerin bulunduğu çok sayıda kişi de bu ortak metne imza atarak İsrailli film kurumlarıyla çalışmayı reddettiklerini beyan etti.

'ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ'

Film yapımcıları, oyuncular, film endüstrisi çalışanları ve kurumların, sinemanın algıları şekillendirme gücünün farkında oldukları belirtilen metinde, "Birçok hükümetin Gazze'deki katliamı desteklediği bu acil kriz anında, acımasız dehşete suç ortaklığı yapmamak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." ifadesi kullanılmıştı.

Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD), Gazze'de soykırım riskinin "makul", İsrail'in Filistinlilere yönelik işgalinin hukuka aykırı olduğuna hükmettiği hatırlatılan metinde tüm insanlar için eşitlik, adalet ve özgürlüğü savunmanın, görmezden gelinemeyecek derin ahlaki bir görev olduğu vurgulanmıştı.