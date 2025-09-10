PODCAST CANLI YAYIN

Küçükçekmece’de Marmaray istasyonu önünde araçtan erkek cesedi çıktı

İstanbul'da Halkalı Marmaray istasyonu önünde yaklaşık 10 gündür park halinde duran araçtan kötü koku gelince ekipler harekete geçti. İçeride erkek cesedi bulundu, ölüm nedeninin uyuşturucuya bağlı olabileceği değerlendiriliyor.

KÖTÜ KOKU ŞÜPHELENDİRDİ

Edinilen bilgilere göre olay, Yarımburgaz Caddesi'nde bulunan Halkalı Marmaray İstasyonu önünde yaşandı. Yolda çalışma yapan belediye ekipleri, park halindeki araçları kaldırmak için sahiplerine ulaşmaya çalıştı. Park halindeki 34 NCR 446 plakalı araca gelen ekipler, içerisinden kötü kokular geldiğini fark etti. Belediye ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine polis sevk edildi.

10 GÜNDÜR PARK HALİNDEYMİŞ

Polis ekipleri gözetiminde açılan araçtan bir erkek cesedi olduğu görüldü. Aracın yaklaşık 10 gündür Marmaray istasyonu önünde park halinde olduğu belirlendi.

ÖLÜM NEDENİ UYUŞTURUCU OLABİLİR

Çevrede geniş güvenlik çemberi oluşturan polis, ceset üzerinden incelemelerde bulundu. İlk incelemelere göre şahsın aşırı dozda uyuşturucu kullanımından hayatını kaybetmiş olabileceği belirtildi.

