Küçükçekmece’de Marmaray istasyonu önünde araçtan erkek cesedi çıktı

Küçükçekmece'de araç içinde ceset bulundu (DHA)

KÖTÜ KOKU ŞÜPHELENDİRDİ

Edinilen bilgilere göre olay, Yarımburgaz Caddesi'nde bulunan Halkalı Marmaray İstasyonu önünde yaşandı. Yolda çalışma yapan belediye ekipleri, park halindeki araçları kaldırmak için sahiplerine ulaşmaya çalıştı. Park halindeki 34 NCR 446 plakalı araca gelen ekipler, içerisinden kötü kokular geldiğini fark etti. Belediye ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine polis sevk edildi.

Küçükçekmece'de araç içinde ceset bulundu (DHA)

10 GÜNDÜR PARK HALİNDEYMİŞ

Polis ekipleri gözetiminde açılan araçtan bir erkek cesedi olduğu görüldü. Aracın yaklaşık 10 gündür Marmaray istasyonu önünde park halinde olduğu belirlendi.

Küçükçekmece'de araç içinde ceset bulundu (DHA)

ÖLÜM NEDENİ UYUŞTURUCU OLABİLİR

Çevrede geniş güvenlik çemberi oluşturan polis, ceset üzerinden incelemelerde bulundu. İlk incelemelere göre şahsın aşırı dozda uyuşturucu kullanımından hayatını kaybetmiş olabileceği belirtildi.