Marmaray istasyonu yakınında şüpheli ölüm
Giriş Tarihi: 10 Eylül 2025 16:43
İstanbul'da Halkalı Marmaray istasyonu yakınlarında park haline bulunan otomobilin içerisinde bir kişinin cansız bedeni bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışması sürüyor.
