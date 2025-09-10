Hollywood’dan İsrail boykotu: 1300 oyuncu ve yönetmenden soykırıma ortak olmayacağız açıklaması

Katil devlet İsrail, 7 Ekim 2023'ten itibaren Gazze'de soykırım yapıyor. Bugüne kadar 64 bin 522 Filistinli şehit olurken, 163 bini aşkın kişi de yaralandı. Uzun süre sessizliğini koruyan Batı, artık tepki göstermeye başladı.

Bunlara son örnek Hollywood'dan geldi. Aralarında Olivia Colman, Mark Ruffalo, Javier Bardem, Tilda Swinton, Riz Ahmed, Susan Sarandon gibi dünyaca ünlü oyuncularla birlikte; Ava DuVernay, Yorgos Lanthimos, Adam McKay ve Joshua Oppenheimer gibi önemli yönetmenlerin de olduğu bin 300 kişi İsrail'in soykırımına ortak olmayacaklarını açıkladı. "Gazze'de yaşanan katliamlar, hükümetlerimizin de desteğiyle devam ederken; bu vahşetin suç ortaklığında yer almamak için elimizden geleni yapmalıyız. İsrail hükümetiyle doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili olan film kurumlarıyla hiçbir şekilde iş birliği yapmayacağız." boykotuna imza atan oyunculara destek yağdı.