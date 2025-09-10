PODCAST CANLI YAYIN

Hollywood’dan İsrail boykotu: 1300 oyuncu ve yönetmenden soykırıma ortak olmayacağız açıklaması

Terörist devlet İsrail’in Gazze’deki soykırımına tepki çığ gibi büyüyor. Aralarında Oscar, BAFTA, Emmy gibi prestijli ödüllere sahip oyuncu ve yönetmenlerin bulunduğu 1300 kişi, İsrail ile bağlantılı film kurumlarına karşı boykot kararı aldı.

Katil devlet İsrail, 7 Ekim 2023'ten itibaren Gazze'de soykırım yapıyor. Bugüne kadar 64 bin 522 Filistinli şehit olurken, 163 bini aşkın kişi de yaralandı. Uzun süre sessizliğini koruyan Batı, artık tepki göstermeye başladı.

Bunlara son örnek Hollywood'dan geldi. Aralarında Olivia Colman, Mark Ruffalo, Javier Bardem, Tilda Swinton, Riz Ahmed, Susan Sarandon gibi dünyaca ünlü oyuncularla birlikte; Ava DuVernay, Yorgos Lanthimos, Adam McKay ve Joshua Oppenheimer gibi önemli yönetmenlerin de olduğu bin 300 kişi İsrail'in soykırımına ortak olmayacaklarını açıkladı. "Gazze'de yaşanan katliamlar, hükümetlerimizin de desteğiyle devam ederken; bu vahşetin suç ortaklığında yer almamak için elimizden geleni yapmalıyız. İsrail hükümetiyle doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili olan film kurumlarıyla hiçbir şekilde iş birliği yapmayacağız." boykotuna imza atan oyunculara destek yağdı.

İsrail'in saldırısı sonrası Başkan Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü! "Türkiye tüm imkanlarıyla Katar Devleti'nin ve halkının yanında"
Terör devleti İsrail'in derdi ateşkes değil! Doha'da müzakere masasına kalleş saldırı! Katar, ABD'yi yalanladı: "Saldırıdan 10 dakika sonra haber verdiler"
CHP'li Özgür Özel 9 Eylül'den 2 gün önce İngiliz FT'ye Türkiye'yi şikayet etti!
Genç çiftlere 250 bin TL faizsiz evlilik kredisi! Aile ve Gençlik Fonu başvuruları ekimde başlıyor
Küresel Sumud Filosu’na bir İHA saldırısı daha! Aktivistler kararlı: “Saldırılarla yılmayacağız”
CHP'ye Özlem Vural Gürzel şoku! Zehir zemberek sözler sonrası Beykoz Belediye Başkan Vekili istifa etti!: "Hakaret ve psikolojik baskılarla karşı karşıyayım"
24 yıl sonra yarı finaldeyiz! Türkiye - Polonya: 91-77 | MAÇ SONUCU
OVP'den çalışma hayatına dev reformlar: Asgari gelir garantisi, tamamlayıcı emeklilik, esnek çalışma modeli geliyor
İBB iddianamesi öncesi İmamoğlu kapı duvar yalvarıyor! CHP 90'lık Hikmet Çetin'e bel bağladı... Peş peşe MHP temaslarının şifreleri
Domenico Tedesco İstanbul'a geldi! Fenerbahçe KAP'a bildirdi
Dizi atv'de izlenir: En iyilerle sizlerle... Reyting rekortmeni diziler ve merakla beklenen dört yeni yapım tanıtım filminde bir araya geldi
CHP'de FETÖ muamması! Bir tarafta akıl alanlar diğer tarafta sövenler | Kaftancıoğlu firari ismi bombaladı: "Ulan FETÖ'cü yavşak"
İzmir şehitleri son yolculuğuna uğurlandı! Acılı baba oğlunun cenaze namazını kıldırdı
TAKVİM aylardır yazıyor! Özel de Kılıçdaroğlu da CHP de iyi biliyor... İmamoğlu'nu bir kez daha Silivri betonuna gömdüler
Sarıyer fragman Söğütözü mutlak butlan! Gürsel Tekin il binasına girdi gözler Kılıçdaroğlu'na çevrildi: "Ben Kemal geliyorum" hazırlığı
CHP'de mızrak çuvala sığmıyor! Gürsel Tekin il binasında masaya yumruğunu vurdu: "Beni partiden atıyorlar Ertan Yıldız partide"
Son dakika: DEM Parti heyeti İmralı'ya gidecek! Terörsüz Türkiye çalışmaları hız kesmeden devam ediyor
İzmir Balçova'da polis karakoluna silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu! 27 kişi gözaltına alındı | "DEAŞ'ı yeniden harekete geçirdiler"
İzmir Balçova’daki polis merkezine saldırıda gözaltı sayısı 27’ye çıktı! Salgırdanın evine A Haber girdi