ÖSYM 8 Eylül ÖZYES sonuçları açıklandı mı? YKS ÖZYES sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

2025 yılı Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) sonuçları, adayların erişimine açıldı. Adaylar, ÖSYM’nin resmi Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sınav sonuçlarını görüntüleyebiliyor. Sınav, üniversitelerin özel yetenek isteyen bölümlerine öğrenci alımında kritik bir rol oynuyor. Peki ÖZYES sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) sonuçları erişime açıldı. Üniversitelerin Güzel Sanatlar, Spor Bilimleri, Müzik ve Sahne Sanatları gibi bölümlerine öğrenci alımında belirleyici olan sınav sonuçları, adaylar tarafından ÖSYM'nin resmi ekranından öğrenilebiliyor. Peki, ÖZYES sonuçları nasıl sorgulanır?

ÖZYES Sonuçları Açıklandı

2025 yılı Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) sonuçları, adayların erişimine açıldı. Adaylar, ÖSYM'nin resmi Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sınav sonuçlarını görüntüleyebiliyor. Sınav, üniversitelerin özel yetenek isteyen bölümlerine öğrenci alımında kritik bir rol oynuyor.

Sonuçlara Ulaşmak İçin: ÖSYM Sonuç Ekranı

🎓 ÖZYES Nedir, Kimler İçin Yapılır?

ÖZYES, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında düzenlenen, özel yetenek gerektiren bölümlere girişte kullanılan sınavdır. Özellikle Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük, Spor Yöneticiliği gibi bölümlere öğrenci seçmek amacıyla yapılır.
Sınav, adayların fiziksel yeterliliklerini ölçmek için koşu, dayanıklılık ve koordinasyon gibi testler içerirken; aynı zamanda belirli alanlarda teorik bilgileri de değerlendirmeye tabi tutar.

📝 ÖZYES Puanı Nasıl Hesaplanıyor?

ÖZYES puanı tek başına belirleyici değildir. Adayların sınavdan aldıkları puan, Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı ve Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) ile birlikte hesaplanarak birleşik bir yerleştirme puanı oluşturulur. Bu sistem, adayların hem akademik yeterliliklerini hem de fiziksel performanslarını göz önünde bulundurmayı amaçlar.

