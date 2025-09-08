PODCAST CANLI YAYIN

Minik Elif dereyi geçti bir kaşık suda boğuldu! Aile hastaneyi suçluyor

40 günlükken SMA teşhisi konulan ve 1.8 milyon dolar toplandıktan sonra Dubai’de tedavi ettirilen minik Elif, enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı özel hastanede iddiaya göre bozuk cihaza bağlanınca komaya girdi. 7 ay süren hayat mücadelesini kaybetti. Aile özel hastaneyi suçluyor, “Dereyi geçtik bir kaşık suda boğulduk” diyor

Adana'da Yasmin Elif Salman (4), SMA tanısı konuldu. Aile, yardım kampanyası başlattı. 2023 yılının Haziran ayında 1 milyon 820 bin dolar parayı toplandı. Aile, evlatlarını Dubai'de tedavi ettirdi. Yasmin Elif, sağlığına kavuşma yolunda gelişme gösterirken 17 Şubat günü akciğer enfeksiyonu nedeniyle ailesi tarafından özel bir hastaneye götürüldü.

'NORMAL ÖLÜM' YAZDILAR'
Aile, Yasmin'e solunum cihazı aldı. Hastanede tedavi görmeye başladı. İddiaya göre cihazın arızalı çıkması üzerine hastane doktoru, aileye ve hemşire K.G.'ye 'Bu cihazı kullanmayalım' dedi. Ancak iddiaya göre, gece vardiyasında hemşire K.G., cihazı kullandı. Miniğin kalbi durdu. Yasemin, yoğun bakıma alındı. Aile, hastane ve hemşire hakkında şikayetçi oldu. Hemşirenin işine son verildi. Yasmin, önceki gün hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı. Özel hastane, çocuğun ölüm raporuna 'Normal ölüm' yazdı. Aileye 'İmzalamazsanız cenazesini teslim etmeyiz' dedi. Aile ise raporu imzalayıp evlatlarının ölümünde ihmal olduğunu öne sürüp otopsi yaptırmak istedi. Yasmin, cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Otopsinin ardından Yasmin Elif'in cansız bedeni Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verildi. Hastane yönetimi ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı


Hilal ve Vedat Salman çifti, "Yasmin, sadece bizim değil bütün herkesin emeği var. Herkes 1 lira, 10 lira, 100 lira para verdi ve evladımı tedavi ettirdik" dedi.

GÜZELLİK UZMANI DA ÖLDÜ
Öte yandan aynı özel hastanede güzellik uzmanı Çiğdem Bulut (33), 18 Ağustos'ta geçirdiği mide fıtığı ameliyatından 9 gün sonra yaşamını yitirdi. Talihsiz kadının ailesi, yanlış ameliyat yapıldığı iddiasıyla hastane ve doktor hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Çiğdem Bulut, mide fıtığı ameliyatı olmuştu. 9 gün sonra fenalaşıp hayatını kaybetmişti.

