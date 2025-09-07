PODCAST CANLI YAYIN

Veysi Uyanık itiraf etti

CHP’li Veysi Uyanık, Kurultay rüşvetini itiraf etti. “Özgür Karabat 100 bin TL’yi, TBMM’deki odasında verdi. İmamoğlu, Özgür Özel’i desteklememi söyledi” dedi

CHP'nin şaibeli kurultayına ilişkin mahkeme kararı beklenirken, parti içinden bomba bir itiraf daha geldi. CHP Bitlis eski İl Başkanı Veysi Uyanık, kurultay sürecinde dağıtılan rüşveti canlı yayında ifşa etti. Uyanık, "CVK Otel'de Özgür Karabat, Ekrem İmamoğlu ve Metin Kaya ile toplantı yaptık. İmamoğlu, Özel'i desteklememi istedi. Bu değişimi yapmamız gerektiğini, diğer detayları ise Özgür Karabat ile halletmemi söyledi. Ankara'da Karabat'a TBMM'deki odasında dedim ki, 'Bizim delegelere ne vereceksin?' '100 bin lira verelim.' dedi. 200 bin liraya anlaştık" dedi. PARA VE MARKET KARTI

İş vaatleri, ihaleler ve paraların havada uçuştuğunu söyleyen Uyanık, "Ben de o süreçte 100 bin lira aldım. Bizim 6 delegemiz vardı. 100 bin lirayı onlara dağıttım. Karabat 100 bin liranın dışında 1 milyon 500 bin lira civarında üç harfli marketlerin kartını vereceklerini söylediler. Sırrı isimli şoförünün verdiği 200 bin liralık kartı da arkadaşlara dağıttım. Baktım ki her taraftan kirli ilişkiler akıyor... 'Dosyanın içeriği bomboş' diyorlar. Gelin iddialarımı çürütün" diye rest çekti.

