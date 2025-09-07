PODCAST CANLI YAYIN

7 Eylül 2025 KPSS sorusu: Doğu Anadolu Fay Hattı hangi illerden geçer?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2025 oturumunda adaylara yöneltilen coğrafya sorularından biri, Türkiye’nin deprem gerçeğini yeniden gündeme taşıdı. “Doğu Anadolu Fay Hattı hangi illerden geçer?” sorusu, hem sınava giren adayların hem de kamuoyunun ilgisini çekti.

7 Eylül 2025 KPSS sorusu: Doğu Anadolu Fay Hattı hangi illerden geçer?

Kuzey Anadolu Fay Hattı'ndan sonra Türkiye'nin en tehlikeli ikinci aktif kırığı olarak kabul edilen Doğu Anadolu Fay Hattı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremleriyle yeniden gündeme gelmişti. Yaklaşık 600 kilometre uzunluğa sahip olan bu fay hattı, doğuda Bingöl'den başlayarak güneydoğu yönünde Hatay'a kadar uzanıyor.

Jeoloji uzmanları, Doğu Anadolu Fay Hattı'nın özellikle Türkiye'nin deprem açısından en kritik bölgelerinden geçtiğine dikkat çekiyor. Bu fay hattı, bölgedeki yerleşim alanları ve altyapı açısından ciddi bir risk oluşturuyor. 2023 Kahramanmaraş depremleri, bu gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi.

Fay Hattının Geçtiği İller

Bilimsel verilere göre, Doğu Anadolu Fay Hattı şu illerden geçiyor:

Bingöl

Elazığ

Malatya

Kahramanmaraş

Adıyaman

Gaziantep

Hatay

Bunların yanı sıra, fay hattının çevresinde bulunan Tunceli, Diyarbakır, Osmaniye ve Şanlıurfa gibi iller de yüksek sismik risk altında bulunuyor. Uzmanlar, bu bölgelerde yerleşim ve yapılaşma planlamalarının fay hattı riskleri göz önünde bulundurularak yapılmasının kritik olduğunu vurguluyor.

