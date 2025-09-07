7 Eylül 2025 KPSS sorusu: Doğu Anadolu Fay Hattı hangi illerden geçer?

Kuzey Anadolu Fay Hattı'ndan sonra Türkiye'nin en tehlikeli ikinci aktif kırığı olarak kabul edilen Doğu Anadolu Fay Hattı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremleriyle yeniden gündeme gelmişti. Yaklaşık 600 kilometre uzunluğa sahip olan bu fay hattı, doğuda Bingöl'den başlayarak güneydoğu yönünde Hatay'a kadar uzanıyor.

Jeoloji uzmanları, Doğu Anadolu Fay Hattı'nın özellikle Türkiye'nin deprem açısından en kritik bölgelerinden geçtiğine dikkat çekiyor. Bu fay hattı, bölgedeki yerleşim alanları ve altyapı açısından ciddi bir risk oluşturuyor. 2023 Kahramanmaraş depremleri, bu gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi. Fay Hattının Geçtiği İller Bilimsel verilere göre, Doğu Anadolu Fay Hattı şu illerden geçiyor: Bingöl Elazığ Malatya Kahramanmaraş Adıyaman Gaziantep Hatay